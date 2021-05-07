«КрасАвиа» расширила полетную программу из Красноярска

Региональная авиакомпания открывает новые направления, а по уже имеющимся будет летать чаще. Это стало возможно благодаря пополнению авиапарка самолетами АТР-72-500 и АТР-42-500.

Два лайнера АТР-72-500 «КрасАвиа» получила в конце 2020 года по программе обновления парка, а еще пять АТР-42-500 были переданы весной 2021 года авиакомпанией «НордСтар».

Благодаря этому из Красноярска запускаются дополнительные рейсы в Кызыл по вторникам и пятницам, билет в одну сторону стоит 3700 рублей и включает в себя кроме ручной клади еще и 20 кг багажа. С 23 мая начинаются полеты в Горно-Алтайск по средам и воскресеньям с ценой билета 4190 рублей в одну сторону. А рейс Красноярск-Абакан будет выполняться ежедневно для удобства отпускников. Как пояснили в пресс-службе «КрасАвиа», со вторника по четверг полеты продолжит выполнять традиционный Л-410, а по понедельникам и пятницам в зависимости от загрузки на маршрут встанет АТР-42 или АТР-72.