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«КрасАвиа» начала эксплуатацию ATR 72

«КрасАвиа» начала эксплуатацию ATR 72
Иллюстрация: пресс-служба авиакомпании

Два лайнера нового для авиакомпании типа совершили свои первые перелеты по маршрутам: 5 февраля в Новокузнецк и 6 февраля в Барнаул. Самолеты закуплены по программе реновации авиапарка.

#НОВОСТИ

Как сообщила пресс-служба авиакомпании, все процедуры по получению необходимых документов завершены, внесены изменения в сертификат эксплуатанта. Новые самолеты «КрасАвиа» получила в ноябре прошлого года, они выпущены в 2010 году и летали в парке одного из скандинавских перевозчиков. Перед отправкой в Красноярск лайнеры прошли глубокое техобслуживание. Самолеты приобретены в собственность, а не в лизинг, ни зарегистрированы в реестре воздушных судов России.

АТR 72 заменят в расписании затратные, меньшие по вместительности и менее комфортные Ан-24 и Ан-26. Пресс-служба авиакомпании отмечает, что это позволит предложить пассажирам более высокий уровень сервиса и расширить географию полетов. В частности, появится онлайн-регистрация с возможностью выбора места в салоне и заказ дополнительного питания. ATR 72 предназначен для региональных маршрутов протяженностью до 1800 километров, имеет компоновку 72 кресла. Работающие сейчас в парке авиакомпании Ан-26 укомплектованы 43 креслами и рассчитаны на перелеты до 1200 километров. Эксплуатируемые в настоящее время Ан-26 имеют компоновку 43 кресла и предельную дальность около 1200 км.

Новые современные ATR 72 требуют более высокого качества наземной инфраструктуры, что даёт новый импульс к модернизации аэропортов края», - отметил замминистра транспорта края рассказал Дмитрий Зотин.

 

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