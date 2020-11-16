«КрасАвиа» получила два самолета ATR 72-500

Самолеты закуплены по программе реновации авиапарка, которая в том числе финансируется из средств края. Второй ATR-72 прилетел в международный аэропорт Красноярск им. Д.А. Хворостовского 14 ноября.

Оба борта выпущены в 2010 году, как уточняют в пресс-службе «КрасАвиа», они эксплуатировались одним владельцем на территории Скандинавии. Самолеты зарегистрированы в реестре воздушных судов РФ и получили бортовые номера с индексом RA – это исключительный случай в российской практике.

При передаче самолетов в Европе на них было проведено глубокое техническое обслуживание, нанесена ливрея нового перевозчика», - сообщили в авиакомпании.

АТR 72-500 – самый распространенный в мире самолет этого класса, предназначен для региональных маршрутов протяженностью до 1800 км. Фактически этот самолет является конкурентом АН-26 и его заменой. Отечественный лайнер имеет компоновку в 43 кресла и может летать на расстояния до 1200 км. АТR 72 почти в два раза вместительнее и гораздо экономичнее в эксплуатации.

В сообщении авиакомпании отмечено, что замена АН-26 на ATR – это промежуточный шаг в ожидании нового российского самолета для региональных авиаперевозок Ил-114-300.