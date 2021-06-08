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Озеро-парк «Октябрьский» около Мясокомбината благоустроят за 9 млн рублей

Озеро-парк «Октябрьский» около Мясокомбината благоустроят за 9 млн рублей
Иллюстрация: twitter.com

«Красгорпарк» ищет подрядчиков, которые за 9,37 млн рублей благоустроят парк и береговую линию пруда около Мясокомбината.

#НОВОСТИ

За 45 дней с момента заключения договора подрядчику предстоит построить дорогу и несколько экотроп, входную группу в парк, детскую площадку, засыпать пляж, благоустроить аллеи установкой малых архитектурных форм и освещения.

Напомним, история с реконструкцией сквера тянется несколько лет. В 2014 году участок был сдан в аренду компании «ГАЛЕВ». Согласно договору в районе озера Мясокомбината должны были построить парк, спортивные, игровые и концертные площадки, сооружения для организации отдыха, туризма и занятий спортом. Также компания должна была обустроить парковки и дороги. После окончания срока действия договора аренды участок обследовали и установили, что на его территории расположена асфальтированная площадка, павильон, киоск и одноэтажная деревянная постройка. Договор расторгли, но добровольно вернуть участок фирма отказалась и заявила право собственности на асфальтированную площадку.

Начались судебные тяжбы — разбирательство длилось около трех лет. В итоге суд принял решение — участок в районе Мясокомбината остается в собственности администрации города. Кроме того, с компании «ГАЛЕВ» взыскали 9 тыс. рублей госпошлины в доход бюджета и 69 тыс. рублей на покрытие расходов на экспертизу.

 

Автор: Петр Савельев
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