«Здесь будет озеро-парк»: Красноярск отсудил участок у пруда мясокомбината
С ответчиком — компанией «ГАЛЕВ» — в 2014 году был заключен контракт на аренду земельного участка на берегу пруда в районе Мясокомбината, который был должен превратиться в озеро-парк «Октябрьский».
С «ГАЛЕВ» был заключен договор аренды, по которому в районе озера Мясокомбината должны были построить парк, спортивные, игровые и концертные площадки, сооружения для организации отдыха, туризма и занятий спортом. Также компания должна была обустроить парковки и дороги. После окончания срока действия договора аренды, участок обследовали и установили, что на его территории расположена асфальтированная площадка, павильон, киоск и одноэтажная деревянная постройка. Договор расторгли, но добровольно вернуть участок фирма отказалась и заявила право собственности на асфальтированную площадку.
Суд принял решение — участок в районе мясокомбината остается в собственности администрации города. Кроме того, с компании «ГАЛЕВ» взыщут 9 тыс. рублей госпошлины в доход бюджета и 69 тыс. рублей на покрытие расходов на экспертизу.
Судебное разбирательство длилось около трех лет. Теперь участок окончательно вернули департаменту муниципального имущества и земельных отношений.
Напомним, недавно власти снова взялись за мясокомбинатовское озеро. Планируется провести работы с частичным осушением водоема. За 10,2 млн рублей из бюджета Красноярска подрядчик должен сделать ремонт донного водоспуска в устье реки Бугач. В результате сооружение должно «устойчиво и безаварийно функционировать».