«Здесь будет озеро-парк»: Красноярск отсудил участок у пруда мясокомбината

С «ГАЛЕВ» был заключен договор аренды, по которому в районе озера Мясокомбината должны были построить парк, спортивные, игровые и концертные площадки, сооружения для организации отдыха, туризма и занятий спортом. Также компания должна была обустроить парковки и дороги. После окончания срока действия договора аренды, участок обследовали и установили, что на его территории расположена асфальтированная площадка, павильон, киоск и одноэтажная деревянная постройка. Договор расторгли, но добровольно вернуть участок фирма отказалась и заявила право собственности на асфальтированную площадку.

Суд принял решение — участок в районе мясокомбината остается в собственности администрации города. Кроме того, с компании «ГАЛЕВ» взыщут 9 тыс. рублей госпошлины в доход бюджета и 69 тыс. рублей на покрытие расходов на экспертизу.

Судебное разбирательство длилось около трех лет. Теперь участок окончательно вернули департаменту муниципального имущества и земельных отношений.

Напомним, недавно власти снова взялись за мясокомбинатовское озеро. Планируется провести работы с частичным осушением водоема. За 10,2 млн рублей из бюджета Красноярска подрядчик должен сделать ремонт донного водоспуска в устье реки Бугач. В результате сооружение должно «устойчиво и безаварийно функционировать».