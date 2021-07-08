Путин рекомендовал сделать качество ремонта дорог более лучше

Президент России рекомендовал Правительству Красноярского края принять меры по обеспечению качества ремонта автомобильных дорог на территории региона.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Правительству региона рекомендуют обеспечить мониторинг качества ремонта дорожной сети на территории региона.

Также Правительству Красноярского края поручено принять меры по устранению подтопления автомобильных дорог в городе Лесосибирске.

Ранее жительница города Н. П. записала видеообращение к президенту Путину, которое прозвучало на Прямой линии. Н. П. пожаловалась на постоянно подтапливаемую дорогу к мкрн Боровое. В прошлом году там ремонтировали дорогу через ж\д линию, но дренажную трубу установили с «нарушениями». После чего вода перестала уходить с дороги.

Не прошло и года, как 1 июля Андрей Хохряков, глава Лесосибирска, доложил губернатору Уссу «о проведении работы по устранению подтопления участка дороги в посёлке Боровое».

Меры по устранению нарушений рекомендовано принять до 1 сентября.

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