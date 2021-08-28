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Автовокзал «Взлетка» выставлен на торги за 166 млн рублей

Автовокзал «Взлетка» выставлен на торги за 166 млн рублей
Иллюстрация: yandex

В интернете появилось объявление о продаже двухэтажного здания на Аэровокзальной, 17. Сейчас здание сдается в аренду общепиту, магазинам и организациям под офисы.

#БИЗНЕС

Сообщается, что общая площадь помещения составляет 2 тыс. кв. м. Прилегающий участок 4 тыс. кв. м. Здание построено в 1954 году для аэропорта, в этом качестве использовалось до запуска аэропорта «Емельяново» в середине 80-х годов. Сообщается, что здание ремонтировалось 2 года назад.

Здание имеет богатую историю: более трех десятилетий оно являлось аэровокзалом Красноярска, видело многих знаменитых людей, посещавших сибирский город. Сейчас оно особенно привлекательно для арендаторов. 75% коммерческих площадей — торговые, торгово-офисные, 25% — офисные помещения. Дополнительный арендный доход — от сдачи земельных участков и павильонов. Активный автомобильный и пешеходный трафик обеспечивает высокую пропускную способность. Расположение данного объекта — ключевой фактор, влияющий на его стоимость, доходность и стабильную 100-процентную загрузку», — рекламирует собственник свой товар.

Данное здание, согласно выписке из Росреестра, с 2004 года принадлежит компании «НДВ Инвест». Она связана с авиацией, в частности, с компанией «Центральное агентство воздушных сообщений» (ЦАВС).

С 2020 года зданию присвоено звание выявленного объекта культуры, что накладывает некоторые ограничения: запрещено изменять фасад, внутренние работы требуют согласования в Службе по охране памятников края.

Напомним, что в 2018 году мэрия планировала перенести Междугородный автовокзал к транспортно-пересадочному узлу «Северное шоссе», между микрорайонами «Преображенский» и «Солонцы-2» в месте пересечения улиц Авиаторов и Светлогорской.

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Автор: Петр Савельев
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