Собачий вопрос за 2 млн: мэрия объявила новые торги

В Красноярске снова ищут подрядчика для работы с бездомными животными. Торги уже объявлены. Начальная цена – 2 млн руб. В городе уже есть 3 фирмы, которые занимаются всей необходимой работой

Поиск еще одной — это профилактическая мера, говорят в мэрии.

Деньги власти готовы выделить подрядчику за отлов, передержку, перевозку, ветеринарное сопровождение, карантин, стерилизацию, вакцинацию, содержание и выпуск в среду обитания животных, находящихся без владельцев на территории города.

Сначала служба 005 получает заявку, а затем подрядчик приступает к работе и только после этого он получает деньги. Т.е., по факту. А не заранее. Если работы будет меньше, деньги просто не будут выделять — их отправят обратно в бюджет.

Сейчас в городе отлавливают примерно 50-70 собак в неделю. И с каждой особью проводится большой комплекс работ.

С начала года в городе отловили, вылечили и стерилизовали уже 1 400 собак.

Такая работа уже показал свою эффективность: жалоб от горожан на бездомных собак стало меньше.

С 1 января официально зафиксировано 2618 заявок, тогда как в прошлом году за этот же период было 4 439.