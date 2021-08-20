Смартфоны, лабутены, болгарки: что продают красноярцы на аукционах с 1 рубля

Эксперты аукциона Au.ru проанализировали, что чаще всего продают красноярцы на аукционе с одного рубля – в таком виде торгов каждый месяц участвуют несколько тысяч человек.

Выставить на продажу можно что угодно - от старых плакатов до автомобиля или квартиры. В торгах, как правило, участвуют несколько человек, а за наиболее интересные лоты могут бороться до сотни желающих.

В рейтинге товаров, по которым чаще всего объявляют аукцион, в 2021 году на первое место вышли смартфоны, за ними электроинструменты, платья и комнатные растения, а также предметы коллекционирования. Большинство аукционов заканчиваются успешными сделками, однако финальные суммы значительно отличаются. Так, например, бюджетные смартфоны после использования в среднем продаются за 4-5 тыс. рублей, а вот одежда может уйти и за 200 рублей, и за 20 тысяч.

На результат торгов влияет несколько факторов: состояние самой вещи и качественные фотографии, которые дают исчерпывающую информацию для покупателя. Лоты с хорошими фото и подробными характеристиками, как правило, продаются по более высокой ставке. Важна также актуальность товара, это особенно заметно в разделах с техникой. Так, например, iPhone даже после активного использования может быть продан дороже нового, но более скромного смартфона. С другой стороны, антикварные вещи со временем становятся всё ценнее, например, куклы начала прошлого века или советские кинопроекторы», - отмечают в пресс-службе Au.ru.

Сейчас на аукционе на торги с 1 рубля выставлены более 5,5 тысяч лотов. Среди них есть земельные участки, автомобили, техника, детские вещи. Всего в 2021 году в Красноярске было организовано около 120 тысяч аукционов с 1 рубля