Пионерлагерь «Салют» продается за 41 млн рублей

Заброшенный пионерлагерь советской постройки в Октябрьском районе Красноярска выставлен на торги за 40,7 млн рублей.

На сайте администрации Красноярска опубликовано постановление о продаже единым лотом земельного участка с кадастровым номером 24:50:0100199:43 со всеми постройками, принадлежавшими в свое время пионерскому лагерю «Салют».

Территориально лагерь расположен в мкр «Плодово-Ягодная станция». На сегодняшний момент вокруг этой «зоны отчуждения» находятся современные дачные и коттеджные массивы.

Начальная цена лота 40,7 млн рублей. Участок имеет площадь 9,6 тыс. кв. метров, кирпичное здание 660 кв. метров и другие постройки.

Территория покрыта лесом, а использовать ее разрешено только с целями «создания инфраструктуры для туризма, отдыха, спорта».

Торги проводятся повторно. Ранее мэрия выставляла данный лот в мае 2021 года за 47,3 млн.

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