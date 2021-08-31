Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 01.09
73,27
86,66
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярск обзаведется двумя многоуровневыми паркингами

Красноярск обзаведется двумя многоуровневыми паркингами
Иллюстрация: vk.com

Один из них по адресу Маерчака, 10 на 800 мест — находится в высокой степени готовности — построено 6 из 8 этажей.

#МНЕНИЯ

Паркинг на Маерчака будет обслуживать расположенные рядом бизнес-центр, два ВУЗа и несколько офисных зданий.

Для удобства автомобилистов конструкцию сделают двухрамповой: одна — на въезд, другая — на выезд», — отметили в администрации Железнодорожного района.

Строительство второго многоуровневого паркинга площадью 1719 кв. м. запланировано по ул. Железнодорожников, 17 — ул. Красной Гвардии. Пока здесь находится обычная стоянка, и потребность в новых парковочных местах высока.

Специалистами районной администрации с арендатором участка проведены переговоры, в ходе которых частнику поставлена задача по строительству объекта, а также разъяснены условия расторжения договора аренды в случае невыполнения этих обязательств. Добавим, что срок аренды завершается 22 июля 2023 года. Плюс к этому сейчас проводится межведомственная работа совместно с департаментом градостроительства по решению этого вопроса», — уточнили сотрудники местной администрации.

По теме

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Ёбидоёби» извинилась за рекламу с африканцем«Ёбидоёби» извинилась за рекламу с африканцем
  • Экс-руководителя банка «Канский» обвиняют в хищении денег вкладчиковЭкс-руководителя банка «Канский» обвиняют в хищении денег вкладчиков
  • Грузовики MAN нового поколения докатились до КрасноярскаГрузовики MAN нового поколения докатились до Красноярска
  • Заводу «Красмаш» увеличили капиталЗаводу «Красмаш» увеличили капитал
  • Госдума рассмотрит законопроект о Дне СибириГосдума рассмотрит законопроект о Дне Сибири
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.