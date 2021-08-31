Красноярск обзаведется двумя многоуровневыми паркингами

Один из них по адресу Маерчака, 10 на 800 мест — находится в высокой степени готовности — построено 6 из 8 этажей.

Паркинг на Маерчака будет обслуживать расположенные рядом бизнес-центр, два ВУЗа и несколько офисных зданий.

Для удобства автомобилистов конструкцию сделают двухрамповой: одна — на въезд, другая — на выезд», — отметили в администрации Железнодорожного района.

Строительство второго многоуровневого паркинга площадью 1719 кв. м. запланировано по ул. Железнодорожников, 17 — ул. Красной Гвардии. Пока здесь находится обычная стоянка, и потребность в новых парковочных местах высока.

Специалистами районной администрации с арендатором участка проведены переговоры, в ходе которых частнику поставлена задача по строительству объекта, а также разъяснены условия расторжения договора аренды в случае невыполнения этих обязательств. Добавим, что срок аренды завершается 22 июля 2023 года. Плюс к этому сейчас проводится межведомственная работа совместно с департаментом градостроительства по решению этого вопроса», — уточнили сотрудники местной администрации.

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