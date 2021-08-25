Под Театральной площадью в Красноярске построят подземный паркинг

О возможности ее появления в этом месте власти говорили еще шесть лет назад, когда проект реновации культового места для красноярцев представили публике.

Парковку построят между улицами Бограда и Дубровинского (возле съезда с улицы Вейнбаума). Соответствующие изменения в проект межевания левого берега Красноярска утвердил мэр города Сергей Ерёмин.

О том, что под Театральной площадью могут построить подземный паркинг, заговорили еще в 2015 году, когда красноярцам презентовали проект обновления этой территории, разработанный архитектором Арэгом Демирхановым, директором проектной мастерской «Первая линия» Артуром Пилипенко и на тот момент главным архитектором Красноярска Андреем Макаровым.

Почему дальше презентации дело не пошло, неизвестно. Но в 2020 году к идее вернулись и даже провели конкурс на лучшую концепцию развития Театральной площади. Победила в нем проектная мастерская «КПМ А-2». Полностью на вооружение их проект не взяли, пообещав учесть лучшие идеи в конечном плане реновации. И одна из них действительно пригодилась — весной этого года мэрия начала искать подрядчика для строительства подземного перехода под улицей Дубровинского (в районе памятника Чехову).

Присутствовала ли подземная парковка в проекте «КПМ А-2» и какой она будет в конечном счете, пока неизвестно. Однако, судя по документам на сайте красноярской администрации, площадь участка, который она будет занимать составляет 0,8 гектара.

Театральная площадь, как таковая, появилась в Красноярске в 1961 году, когда был сдан Коммунальный мост. Проектировать и строить ее архитектурный ансамбль начали в 1967 году. Он включал в себя гостиницу «Красноярск», Красноярский театр оперы и балета и комплекс административных зданий (сегодняшняя мэрия и Горсовет, здание Енисейского речного пароходства). Проект был разработан Арэгом Демирхановым.

В 1995 году на площади установили памятник писателю Антону Чехову, который, как считается, именно в этом месте ждал переправы через Енисей.

Светомузыкальный фонтан у оперного театра появился в 2001-м. Тогда это место называлось «Площадью 350-летия Красноярска». В Театральную же ее переименовали осенью 2005 года. А в следующем году здесь установили 13-метровую скульптуру Аполлона, а парой недель позже — запустили светомузыкальный фонтан «Реки Сибири», автором которого стал все тот же Демирханов, а скульптурную его часть выполнили Константин Зинич, Виктор Моиселев, Алексей Нечепарчук и Андрей Кияницын. В 2019 году фонтан признали аварийным и пообещали отреставрировать и перенести ниже, однако он по-прежнему на своем месте — разве что, не работает (в этом году его решили не включать).