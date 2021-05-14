Красноярскую набережную и Дубровинского соединит подземка

В скором времени в Красноярске появится подземный пешеходный переход под проезжей частью улицы Дубровинского. Он будет начинаться за памятником Чехова.

Строительство объекта входит в общую концепцию реконструкции центра города. Благоустройство проведут на всей Театральной площади.

Конкурс на разработку проекта концепции площади власти провели еще в начале этого года. Первое место заняла проектная мастерская «А2», они предложили в том числе сделать переход, который начинается на площади Чехова и выходит на среднем уровне Центральной набережной.

По словам специалистов, после того, как центр города преобразится, подземка будет просто необходима, так как сильно увеличится пешеходный трафик.

На все работы, связанные со строительством объекта, власти потратят 14,5 миллиона. Деньги были заложены еще в конце прошлого года. Скорее всего, это будут и федеральные, и городские, и внебюджетные средства.

Перед началом строительства подрядчик должен будет провести инженерно-геологические изыскания, археологическое обследование участка, провести историко-культурную экспертизу, определить сейсмичность района строительства и просадочность грунтов.

Власти уже объявили торги на поиски подрядчика-проектировщика. Заявки принимаются до 4 июня.