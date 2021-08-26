Рядом с МВДЦ «Сибирь» построят надземный пешеходный мост

Постановление о строительстве пешеходного перехода подписал мэр Красноярска Сергей Еремин. Возводить объект будут с учётом результатов публичных слушаний.

Пешеходный переход построят через улицу Октябрьскую, он свяжет МВДЦ «Сибирь» и ЖК «Метрополис», который состоит из двух 23-этажных жилых домов, соединенных торговым центром.

Строить мост будет ООО СЗ «Метрополис-Инжиниринг», застройщик, который возводит жилой комплекс.

Отметим, чтобы строительство стало возможным, глава города подписал предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Ранее власти города сообщили о том, что планирут построить новый мост на остров Татышев.

Конструкция свяжет остров с микрорайоном Зеленая Роща и станет частью магистрального пешеходного маршрута, который протянется вплоть до Николаевского моста.

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