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Красноярскому краю добавили денег на Высокогорский мост

Красноярскому краю добавили денег на Высокогорский мост
Иллюстрация: krskstate.ru

Общую стоимость проекта оставили без изменений, но увеличили текущее финансирования этого года, что позволит до его конца провести большую часть работ.

#НОВОСТИ
Красноярскому краю дополнительно выделят 231,55 млн рублей на строительство Высокогорского моста. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
 
Как пояснили в региональном Минтрансе, речь идет об увеличении финансирования этого года. Планировалось, что в 2021-м на Высокогорский мост потратят 2,4 млрд рублей, но теперь эта сумма увеличится.
По подсчётам специалистов, благодаря дополнительному финансированию на текущий год техническая готовность объекта составит 54%», — говорят в министерстве.
Какова готовность моста сейчас, в правительстве не уточнили. Однако известно, что в начале июня этого года строители начали работы в русле Енисея, возведя шесть из 11 опор моста. На трех их них уже смонтированы металлические пролеты весом порядка 600 тонн.
 
Также сейчас найден подрядчик для строительства подходов к мосту, которые должны быть готовы к концу лета 2022 года. В целом же Высокогорский мост планируют ввести в эксплуатацию в 2023-м. Общая стоимость проекта оценивается в 6 млрд рублей.
Автор: Петр Савельев
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