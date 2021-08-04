Красноярскому краю добавили денег на Высокогорский мост

Общую стоимость проекта оставили без изменений, но увеличили текущее финансирования этого года, что позволит до его конца провести большую часть работ.

Красноярскому краю дополнительно выделят 231,55 млн рублей на строительство Высокогорского моста. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как пояснили в региональном Минтрансе, речь идет об увеличении финансирования этого года. Планировалось, что в 2021-м на Высокогорский мост потратят 2,4 млрд рублей, но теперь эта сумма увеличится.

По подсчётам специалистов, благодаря дополнительному финансированию на текущий год техническая готовность объекта составит 54%», — говорят в министерстве.

Какова готовность моста сейчас, в правительстве не уточнили. Однако известно, что в начале июня этого года строители начали работы в русле Енисея, возведя шесть из 11 опор моста. На трех их них уже смонтированы металлические пролеты весом порядка 600 тонн.