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Строители Высокогорского моста вошли в русло

Строители Высокогорского моста вошли в русло
Иллюстрация: Минтранс Красноярского края

Скоро здесь появится временный мост для доставки стройматериалов. Буровые работы планируют закончить к августу и перейти к монтажу железобетонных опор.

#НОВОСТИ
В Енисейском районе Красноярского края начали подготовку к возведению опор Высокогорского моста, которые должны будут находиться непосредственно в воде. Об этом сообщили в региональном Министерстве транспорта.
 
Сейчас здесь возводят временны технический мост, по которому будут доставлять бетон и другие стройматериалы, после чего начнут бурение дна, которое в этом месте состоит из гнейса (древняя горная порода, по свойствам похожая на гранит).
Прочное дно Енисея и сложная гидрологическая обстановка в данный момент не влияют на график работ. К августу планируют завершить все буровые работы и приступить к монтажу руслового пролетного строения», — говорят в Минтрансе.
Как говорят в ведомстве, всего у моста будет 11 опор, шесть из которых уже возведены.
 
Напомним, что строить Высокогорский мост начали в конце октября 2020 года. Объем инвестиций в проект составляет 6 млрд рублей, которые выделены из федерального и краевого бюджетов в рамках финансирования нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ввести мост в эксплуатацию планируют в 2023 году.
Автор: Петр Савельев
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