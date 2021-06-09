Строители Высокогорского моста вошли в русло

Скоро здесь появится временный мост для доставки стройматериалов. Буровые работы планируют закончить к августу и перейти к монтажу железобетонных опор.

В Енисейском районе Красноярского края начали подготовку к возведению опор Высокогорского моста, которые должны будут находиться непосредственно в воде. Об этом сообщили в региональном Министерстве транспорта.

Сейчас здесь возводят временны технический мост, по которому будут доставлять бетон и другие стройматериалы, после чего начнут бурение дна, которое в этом месте состоит из гнейса (древняя горная порода, по свойствам похожая на гранит).

Прочное дно Енисея и сложная гидрологическая обстановка в данный момент не влияют на график работ. К августу планируют завершить все буровые работы и приступить к монтажу руслового пролетного строения», — говорят в Минтрансе.

Как говорят в ведомстве, всего у моста будет 11 опор, шесть из которых уже возведены.