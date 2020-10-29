Мост «в будущее Енисейской Сибири» могут построить раньше срока

«Мост в инвестиционное будущее» - так романтично назвал губернатор Красноярского края Высокогорский мост в районе Лесосибирска, который свяжет правый берег Енисея с «большой землей».

Начало строительства моста через Енисей – седьмого и самого северного – была обставлена торжественно, с речами и открытием памятного знака: здесь строится мост. «Трудно переоценить значение» - эта фраза звучала едва ли не чаще, чем «Енисей».

Проезжую часть моста сделают двухполосной. Его протяженность – 1 196,1 метров (с учетом подходов – 2 082,54 метров). Кроме возведения моста, запланировано строительство коммуникаций и дорожных развязок. Завершить строительство моста планируется в ноябре 2023 года. В перспективе здесь же будет сооружен мостовой переход железной дороги, который соединит участки Транссиба и БАМа.

Строительство автомобильного будет идти на федеральные и краевые средства в равных долях, общая стоимость проекта - 8,3 млрд рублей. Работы на объекте ведет «Мостострой-11». Как заявил губернатор региона Александр Усс, благодаря тому, что начало строительства удалось сдвинуть фактически на год раньше, то и окончание можно ожидать раньше: у строителей «есть задор и желание».

Высокогорский мост – это часть комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь»: возможность круглогодичного сообщения значительно ускорит планы развития промышленных компаний Енисейского, Мотыгинского и Северо-Енисейского районов: это «Полюс Красноярск», Васильевский рудник, Соврудник, Горевский ГОК, Новоангарский обогатительный комбинат, УК «Сегежа Групп», ДОК «Енисей» и другие. Сейчас перебраться с одного берега на другой можно либо на пароме летом, либо по ледовой переправе зимой.

Красноярский край является признанным лидером золотодобычи, и основное наше золото – там, за рекой», - отметил, выступая на церемонии открытия, Александр Усс.

Глава региона сообщил, что в ближайшие годы предприятия правобережья проинвестируют в развитие порядка 180 млрд рублей, создав более 20 тысяч рабочих мест и значительную налогооблагаемую базу.

В первую очередь, речь идет о развитии Северо-Енисейского района, который дает 25% общероссийской и почти 80% краевой золотодобычи. Здесь золотодобывающая компания «Полюс» планирует строить новые обрабатывающие мощности. Судя по выступлениям на церемонии открытия, именно к золотым рудникам Северо-Енисейского района в приоритетном порядке будут строить подъездные пути и дороги. Как сообщил Александр Усс, в результате удачно проведенного тендера на строительство моста удалось сэкономить миллиард рублей.

Учитывая экономию на торгах, миллиард будет заложен на развитие дорожной сети. Главное мост, дороги потом», - рассказал глава края журналистам.

Для предприятий Мотыгинского района строительство подъездных путей имеет такое же важное значение. Как заявил DK.ru председатель совета директоров ГК «Сплав» Владимир Гуриев, у компании есть несколько проектов, которые уже находятся в стадии разработки, в частности, строительство подземного рудника на Боголюбовском месторождении, фабрики на Удэрейском, освоение участка на Бабушкинской горе. Строительство моста уже приближает их к реализации.