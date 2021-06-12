Определен подрядчик строительства подходов к Высокогорскому мосту

В Красноярске определили победителя торгов на строительство двух подходов к Высокогорскому мосту.

Победителем объявлено ООО «НБС–Сибирь» — по мнению чиновников, компания «имеет большой опыт и отличается хорошим качеством исполнения» и является «одной из крупнейших по строительству дорог в регионе».

Согласно контракту, подрядчик должен будет за лето 2022 года построить участок дороги «Красноярск – Енисейск – Высокогорский» общей длинной 6,8 км за 867 млн рублей. Сдача второго подхода к мосту – дорога «Обход Высокогорского», длинной 3,6 км и ценой 414 млн рублей – запланирована на июль 2022 года. Кроме того, подрядчик обязуется содержать дороги до конца 2025 года.

Напомним, Высокогорский мост соединит дорожную сеть берегов Енисея и обеспечит выход на правобережье дороги «Высокогорский – Раздолинск». Мост станет седьмым на Енисее, его запуск в эксплуатацию намечен на 2023 год.

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