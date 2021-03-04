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К Высокогорскому мосту начнут строить подъездные дороги

К Высокогорскому мосту начнут строить подъездные дороги
Иллюстрация: krskstate.ru

Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Деньги в бюджете уже предусмотрены. Закончить планирует за два с небольшим года.

#НОВОСТИ
В Красноярском крае начнется строительство подъездных дорог к Высокогорскому мосту. Об этом рассказали в региональном Министерстве транспорта. Речь идет об обходе поселка Высокогорский в Енисейском районе.
Подъездные пути соединят мост с автодорогами общего пользования правобережья, исключат движение транзитных большегрузов через поселок Высокогорский, послужат выходом дороги Высокогорский — Раздолинск на мост через Енисей», — пояснили в ведомстве.
Проект и положительное заключение экспертизы готовы. Контракт на строительство планируют заключить в мае. Ожидается, что подрядчик не только построит дорогу, но и будет ее обслуживать.
 
Общий объем финансирования строительства составляет 1,5 млрд рублей. Срок окончания работ — 2023 год.
 
Напомним, что строительство Высокогорского мост в Енисейском районе Красноярского края началось осенью 2020 года. Закончить объект планируют в ноябре 2023 году.
Автор: Евгений Волошинский
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