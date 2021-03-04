К Высокогорскому мосту начнут строить подъездные дороги

Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Деньги в бюджете уже предусмотрены. Закончить планирует за два с небольшим года.

В Красноярском крае начнется строительство подъездных дорог к Высокогорскому мосту. Об этом рассказали в региональном Министерстве транспорта. Речь идет об обходе поселка Высокогорский в Енисейском районе.

Подъездные пути соединят мост с автодорогами общего пользования правобережья, исключат движение транзитных большегрузов через поселок Высокогорский, послужат выходом дороги Высокогорский — Раздолинск на мост через Енисей», — пояснили в ведомстве.

Проект и положительное заключение экспертизы готовы. Контракт на строительство планируют заключить в мае. Ожидается, что подрядчик не только построит дорогу, но и будет ее обслуживать.

Общий объем финансирования строительства составляет 1,5 млрд рублей. Срок окончания работ — 2023 год.