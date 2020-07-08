Высокогорский мост в Красноярском крае построят к осени 2023 года
Проект строительства моста через Енисей на севере Нижнего Приангарья появился еще в 2016 году. На днях для его реализации нашли подрядчика и подписали контракт.
Компании «Мостострой-11» и «Трансмост» заключили контракт на строительства моста через Енисей в районе поселка Высокогорский в Енисейском районе Красноярского края и разработку рабочей документации по объекту строительства. Об этом сообщили краевом управлении автомобильных дорог (КрУДор).
В результате реализации этого проекта на севере Нижнего Приангарья появится автомобильный переход протяжённостью около 2 км с кольцевой развязкой и примыканием к автодороге Красноярск — Енисейск. Длина же самого моста составит 1,2 км. За все это подрядчик получи около 6 млрд рублей.
Сдать объект планируют к 30 ноября 2023 года.
Напомним, что о строительстве этого моста заговорили еще в 2016 году. Ранее его стоимость оценивалась в 8,5 млрд руб. Еще 1 млрд требовалось на строительство подъездной трассы. Этот объект даст доступ к северной части Нижнего Приангарья, что позволит развивать проекты по добыче полезных ископаемых, том числе крупнейшего золотодобытчика России — компании «Полюс». В 2018 году Высокогорский мост включили в программу «Енисейская Сибирь».