Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 09.07
71,23
80,40
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Высокогорский мост в Красноярском крае построят к осени 2023 года

Высокогорский мост в Красноярском крае построят к осени 2023 года
Иллюстрация: vk.com/krudor

Проект строительства моста через Енисей на севере Нижнего Приангарья появился еще в 2016 году. На днях для его реализации нашли подрядчика и подписали контракт.

#НОВОСТИ
Компании «Мостострой-11» и «Трансмост» заключили контракт на строительства моста через Енисей в районе поселка Высокогорский в Енисейском районе Красноярского края и разработку рабочей документации по объекту строительства. Об этом сообщили краевом управлении автомобильных дорог (КрУДор).
 
В результате реализации этого проекта на севере Нижнего Приангарья появится автомобильный переход протяжённостью около 2 км с кольцевой развязкой и примыканием к автодороге Красноярск — Енисейск. Длина же самого моста составит 1,2 км. За все это подрядчик получи около 6 млрд рублей.
 
Сдать объект планируют к 30 ноября 2023 года.
 
Напомним, что о строительстве этого моста заговорили еще в 2016 году. Ранее его стоимость оценивалась в 8,5 млрд руб. Еще 1 млрд требовалось на строительство подъездной трассы. Этот объект даст доступ к северной части Нижнего Приангарья, что позволит развивать проекты по добыче полезных ископаемых, том числе крупнейшего золотодобытчика России — компании «Полюс». В 2018 году Высокогорский мост включили в программу «Енисейская Сибирь».
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Полпред в СФО Сергей Меняйло рассказал, когда в Красноярске снимут ограничения «по вирусу»Полпред в СФО Сергей Меняйло рассказал, когда в Красноярске снимут ограничения «по вир...
  • Красноярцы дали имена двум новым теплоходам на ЕнисееКрасноярцы дали имена двум новым теплоходам на Енисее
  • В департаменте градостроительства мэрии Красноярска снова появился руководительВ департаменте градостроительства мэрии Красноярска снова появился руководитель
  • Красноярские застройщики вошли в топ лидеров отрасли с концаКрасноярские застройщики вошли в топ лидеров отрасли с конца
  • Запрет на вечерню продажу алкоголя в Красноярском крае планируют отменитьЗапрет на вечерню продажу алкоголя в Красноярском крае планируют отменить
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.