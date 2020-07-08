Высокогорский мост в Красноярском крае построят к осени 2023 года

Компании «Мостострой-11» и « Трансмост » заключили контракт на строительства моста через Енисей в районе поселка Высокогорский в Енисейском районе Красноярского края и разработку рабочей документации по объекту строительства. Об этом сообщили краевом управлении автомобильных дорог (КрУДор).

В результате реализации этого проекта на севере Нижнего Приангарья появится автомобильный переход протяжённостью около 2 км с кольцевой развязкой и примыканием к автодороге Красноярск — Енисейск. Длина же самого моста составит 1,2 км. За все это подрядчик получи около 6 млрд рублей.

Сдать объект планируют к 30 ноября 2023 года.