Для строительства подъездов к Высокогорскому мосту ищут подрядчика
Положительное заключение по проекту этих дорог было получено еще более месяца назад. Торги по этим объектам планируют провести во второй половине мая.
В Красноярском крае объявили торги на право строительства подъездов к Высокогорскому мосту, сообщили в региональном Министерстве транспорта.
Речь идет о двух контрактах, общая стоимость которых составляет более 1,2 млрд рублей. Первый из них — это обход самого поселка Высокогорский. Его протяженность составляет 3,6 км. Второй — собственно подъезд к мосту (6,8 км в районе 271-го километра дороги Красноярск — Енисейск).
Контракты на строительство заключат по принципу жизненного цикла. Это значит, что по договору подрядчики не только проведут дорожно-строительные работы, но и в дальнейшем будут содержать подъезды. Сдача объектов в эксплуатацию запланирована на 2022 год», — рассказал глава Минтранса Константин Димитров.
Заказчиком строительства выступает краевое Управление автомобильных дорог. Подать заявку на участие в торгах можно до 17 мая.
Напомним, что положительное заключение экспертизы по проектам этих двух дорог получено, стало известно еще в марте 2021 года. Тогда же было объявлено, что скоро начнется строительство. Правда, в тот момент его стоимость оценивалась в 1,5 млрд рублей, а срок сдачи был назначен на 2023 год.