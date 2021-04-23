Для строительства подъездов к Высокогорскому мосту ищут подрядчика

Положительное заключение по проекту этих дорог было получено еще более месяца назад. Торги по этим объектам планируют провести во второй половине мая.

В Красноярском крае объявили торги на право строительства подъездов к Высокогорскому мосту, сообщили в региональном Министерстве транспорта.

Речь идет о двух контрактах, общая стоимость которых составляет более 1,2 млрд рублей. Первый из них — это обход самого поселка Высокогорский. Его протяженность составляет 3,6 км. Второй — собственно подъезд к мосту (6,8 км в районе 271-го километра дороги Красноярск — Енисейск).

Контракты на строительство заключат по принципу жизненного цикла. Это значит, что по договору подрядчики не только проведут дорожно-строительные работы, но и в дальнейшем будут содержать подъезды. Сдача объектов в эксплуатацию запланирована на 2022 год», — рассказал глава Минтранса Константин Димитров.

Заказчиком строительства выступает краевое Управление автомобильных дорог. Подать заявку на участие в торгах можно до 17 мая.