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«Арбан» завершил строительство микрорайона SCANDIS

Вид на микрорайон SCANDIS севера
Вид на микрорайон SCANDIS севера. Иллюстрация: ГСК "Арбан"

Последние дома введут в эксплуатацию уже в августе этого года. Изначально этот проект рассчитывался на шесть лет, но был реализован почти вдвое быстрее.

Строительство микрорайон SCANDIS в Советском районе Красноярска завершено. Об этом сообщили в строительной компании «Арбан», которая и возводила его.
 
Строить SCANDIS начали еще в 2017 году и планировали завершить к концу 2023-го. Первые четыре дома были сданы уже в 2019 году, в 2020-м достроили еще два дома и подземный паркинг, а в августе 2021-го закончатся работы на последних четырех домах и во дворе.
 
Все дома в SCANDIS построены из кирпича. Толщина несущих стен в них чуть менее метра. В планировках полностью отсутствуют колонны, что позволяет организовать пространство квартиры так, как угодно владельцу.
Мы готовились к строительству SCANDIS много лет, объехали много стран: от Кореи до Дании и Швеции. Но именно в Скандинавии нашли то, что захотели воплотить в Красноярске: природные дворы с органическим благоустройством, дома с большой площадью остекления, светлые и функциональные квартиры с лондри, эркерами и гардеробными», — рассказывает директор по продажам и маркетингу «Арбана» Ирина Одинец.
В итоге получился уникальный жилой комплекс с большим объемом озеленения (росшие здесь многолетние лиственицы строители сохранили и, плюс к ним, высадили более 320 видов растений, деревьев и кустарников) и разнообразными малыми архитектурными формами. Озеленение дворов контролировал известный московский ландшафтный архитектор Игорь Сафиуллин, один из создателей парка «Зарядье».
 
Помимо этого во дворе SCANDIS есть единственный в России 50-метровый деревянный дворовой скалодром, деревянный мост, соединяющий два двора микрорайона, площадь желаний, пешеходный фонтан, батуты, насыпной холм с тоннелями и горками, домик на дереве, амфитеатр с летним кинотеатром, восьмиметровая новогодняя ель, полноформатная хоккейная коробка, канатная дорога и тренажеры воркаут.
 
Добавим, что в 2019 году SCANDIS стал победителем федеральной премии Urban Awards в 2019 — это первый случай в истории Красноярска.  А в 2021 году, в рамках этой же премии, которая считается «строительным Оскаром», его признали лучшим жилым комплексом комфорт-класса в Сибири.
Автор: Александр Вознесенский
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