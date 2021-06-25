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SCANDIS - лучший региональный жилой комплекс по версии Urban Awards - 2021

SCANDIS - лучший региональный жилой комплекс по версии Urban Awards - 2021
Иллюстрация: ГСК "Арбан"

24 июня 2021 г. в Санкт Петербурге состоялась церемония награждения премии Urban Awards - 2021. Микрорайон SCANDIS победил в номинации «Лучший региональный жилой комплекс комфорт-класса в СибФО».

#НОВОСТИ

Три года подряд проекты ГСК «АРБАН» забирают первые награды главной Премии в области нового строительства и территориального развития.

За статус лауреата боролись более 200 номинантов из 34 регионов России от Приморья до Калининградской области. Организаторы зафиксировали исторический рекорд участников за тринадцать лет проведения премии.

Два года назад микрорайон SCANDIS амбициозно ворвался в лауреаты премии, а мы стали первым красноярским застройщиком, который так громко заявил о своем проекте на всю страну, забрав сразу 2 награды "строительного оскара", - вспоминает Ирина Одинец, директор по продажам и маркетингу ГСК «Арбан». - Но тогда жюри могло оценивать наши любимые природные дворы только по рендерам, отмечая идеи архитекторов и безудержное стремление всей команды «Арбан» сделать Красноярск лучше. А в этом году мы пригласили экспертное жюри премии в гости в SCANDIS, чтобы в полной мере погрузиться в атмосферу природных дворов. Но главная награда для нас – это видеть радость и счастье в глазах семей, которые живут SCANDIS».

SCANDIS - лучший региональный жилой комплекс по версии Urban Awards - 2021 1

Микрорайон SCANDIS – природные дворы с органическим зеленым благоустройством и уникальными детскими площадками, выполненными по индивидуальным проектам архитекторов ГСК «Арбан»: 50-метровый скалодром (единственный в России), домик на дереве, насыпной холм с тоннелями и горками, батуты и даже пешеходный фонтан. Двор закрыт от машин и от посторонних, поэтому жители чувствуют себя там не только безопасно, но и уединенно. Во дворе более 320 видов растений, кустарников и деревьев, за которыми присматривает профессиональная команда ландшафтных дизайнеров. Все дома микрорайона построены из 100% классического кирпича. В проекте более 30 уникальных планировок с эркерами, гардеробными и лондри. Специально для проекта застройщик создал самый большой в России квартирный Арбан шоурум, где показал популярные планировки проекта в реальную величину с мебелью и дизайнерским ремонтом. Последняя очередь SCANDIS сдается уже в августе этого года. В продаже осталось несколько квартир. Осуществить виртуальную прогулку по двору можно по ссылке.

Напомним, что в 2019 году микрорайон SCANDIS впервые заявил о себе на федеральной премии URBAN AWARDS, одержав триумфальную победу сразу в двух номинациях: «Лучший региональный проект комплексного развития территории» и «Лучшая региональная концепция благоустройства и инфраструктуры». В 2020 году еще один проект от ГСК «АРБАН» - SCANDIS OZERO - стал победителем в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт-класса».

 

 

Автор: Петр Савельев
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