Архитекторы презентовали проект реконструкции Центрального парка. Изменится многое
Проект реконструкции Центрального парка разработали специалисты российско-британского консорциума под лидерством «МАП». Они выиграли архитектурный конкурс.
Итак, по проекту в Центральном парке обустроят детские игровые зоны, зону с аттракционами и зону фудкорта.
Кроме того, появится вокзал для детской железной дороги.
Отдельно будет оборудована зона для деловых встреч и образовательных мероприятий.
В этом году планируют приступить к реконструкции трех входных групп в Центральный парк.
По задумке архитекторов, они должны быть объединены в одном стиле.
К основным работам по благоустройству приступят в следующем году. Реконструкцию планируют проводить в 2022-2023 годах.
Кроме того, власти рассматривают вариант строительства нового моста рядом с парком
Есть еще одна мечта — построить мост, который будет выходить к Енисею. Может быть, этот проект уйдет на 2024 год или дальше. На будущее себе такую задачу формулируем уже не в рамках реконструкции Центрального парка, — рассказал журналистам глава города Сергей Ерёмин.
Отметим, инвестором реконструкции парка выступает компания РУСАЛ.
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