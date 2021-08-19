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Архитекторы презентовали проект реконструкции Центрального парка. Изменится многое

Архитекторы презентовали проект реконструкции Центрального парка. Изменится многое
Иллюстрация: admkrsk.ru

Проект реконструкции Центрального парка разработали специалисты российско-британского консорциума под лидерством «МАП». Они выиграли архитектурный конкурс.

#МНЕНИЯ

Итак, по проекту в Центральном парке обустроят детские игровые зоны, зону с аттракционами и зону фудкорта.

Кроме того, появится вокзал для детской железной дороги.

Отдельно будет оборудована зона для деловых встреч и образовательных мероприятий.

В этом году планируют приступить к реконструкции трех входных групп в Центральный парк.

По задумке архитекторов, они должны быть объединены в одном стиле.

К основным работам по благоустройству приступят в следующем году. Реконструкцию планируют проводить в 2022-2023 годах.

Кроме того, власти рассматривают вариант строительства нового моста рядом с парком

Есть еще одна мечта — построить мост, который будет выходить к Енисею. Может быть, этот проект уйдет на 2024 год или дальше. На будущее себе такую задачу формулируем уже не в рамках реконструкции Центрального парка, — рассказал журналистам глава города Сергей Ерёмин.

Отметим, инвестором реконструкции парка выступает компания РУСАЛ.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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