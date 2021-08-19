«Красивый берег» преобразится. Несмотря на протесты жителей

Проект благоустройства «Красивого берега» власти края презентовали красноярцам накануне. Ранее жители близлежащих домов высказались против того, чтобы на этой территории что-то меняли.

Горожане были обеспокоены, что это привлечёт на территорию слишком много народу.

Однако в правительстве края заверили: благоустройство сделают деликатным и мягко вписанным в природный ландшафт, а главную часть предлагают перенести подальше от жилых домов.

Что появится?

— экотропа до Успенского монастыря;

— деликатное освещение;

— визит-центр с туалетами и комнатой матери и ребенка;

— детская площадка;

— видеонаблюдение и навигация;

— новая парковка и смотровая зона.

Ранее с предложением о том, чтобы преобразить территорию «Красивого берега» выступил житель Академгородка Александр Нейман. Он также присутствовал на презентации.

По его мнению, «Красивый берег» - место уникально, и такого вида, как здесь, нет больше нигде в городе.

Он отметил, что будет справедливым, если как можно больше жителей Красноярска смогут насладиться этим пейзажем.

Я очень люблю Академгородок и считаю его одним из самых лучших мест для жизни. Говорить, что этот вид принадлежит только жителям Академгородка или каких-то определенных его домов — совершенно неправильно. На протяжении последних лет было несколько попыток благоустроить территорию „Красивого берега“, однако пространство так и остается неухоженным, поскольку систематически никто не занимается его содержанием, в этом его главная проблема», - заявил Александр.

В ходе презентации проекта все желающее могли высказать свои замечания.

Проект обещают доработать с учетом предложений и пожеланий, высказанных участниками презентации.

Ранее в Академгородке открылось новое креативное пространство -— культурный центр «Квартира Академика».

Там есть зал для лекций и камерных концертов и коворкинг в виде типичной «академовской» квартиры 70-х годов прошлого века: проигрыватель, подшивка журнала «Наука и жизнь», сервант, абажур.

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