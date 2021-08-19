«Красивый берег» преобразится. Несмотря на протесты жителей
Проект благоустройства «Красивого берега» власти края презентовали красноярцам накануне. Ранее жители близлежащих домов высказались против того, чтобы на этой территории что-то меняли.
Горожане были обеспокоены, что это привлечёт на территорию слишком много народу.
Однако в правительстве края заверили: благоустройство сделают деликатным и мягко вписанным в природный ландшафт, а главную часть предлагают перенести подальше от жилых домов.
Что появится?
— экотропа до Успенского монастыря;
— деликатное освещение;
— визит-центр с туалетами и комнатой матери и ребенка;
— детская площадка;
— видеонаблюдение и навигация;
— новая парковка и смотровая зона.
Ранее с предложением о том, чтобы преобразить территорию «Красивого берега» выступил житель Академгородка Александр Нейман. Он также присутствовал на презентации.
По его мнению, «Красивый берег» - место уникально, и такого вида, как здесь, нет больше нигде в городе.
Он отметил, что будет справедливым, если как можно больше жителей Красноярска смогут насладиться этим пейзажем.
Я очень люблю Академгородок и считаю его одним из самых лучших мест для жизни. Говорить, что этот вид принадлежит только жителям Академгородка или каких-то определенных его домов — совершенно неправильно. На протяжении последних лет было несколько попыток благоустроить территорию „Красивого берега“, однако пространство так и остается неухоженным, поскольку систематически никто не занимается его содержанием, в этом его главная проблема», - заявил Александр.
В ходе презентации проекта все желающее могли высказать свои замечания.
Проект обещают доработать с учетом предложений и пожеланий, высказанных участниками презентации.
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