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В Академгородке открылось новое креативное пространство

В Академгородке открылось новое креативное пространство
Иллюстрация: ДК

В жилом районе «Новый Академгородок» открылось креативное пространство — культурный центр «Квартира Академика», — передает корреспондент ДК.

#НОВОСТИ

По словам представителей компании СМ.Сити, открытие случайно совпало с солнечным затмением, в итоге небесное событие стало частью ивента. Гости «Квартиры» смогли наблюдать за астрологическим явлением в телескоп. Культурный центр представляет собой двухуровневое пространство - зал для лекций и камерных концертов и коворкинг в виде типичной «академовской» квартиры 70-х годов прошлого века: проигрыватель, подшивка журнала «Наука и жизнь», сервант, абажур...

В течение лета культурный центр будет работать в тестовом режиме и приглашает к проведению культурных событий на своей площадке. С осени пространство перейдет на коммерческий формат взаимодействия.

В Академгородке открылось новое креативное пространство 1

В Академгородке открылось новое креативное пространство 2

В Академгородке открылось новое креативное пространство 3

В Академгородке открылось новое креативное пространство 4

Автор: Стас Гончаров
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