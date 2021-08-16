Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 14.08
73,47
86,21
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Бременских музыкантов» могут перенести к Музкомедии

«Бременских музыкантов» могут перенести к Музкомедии
Иллюстрация: krasnoyarsk-gorsovet.ru

Скульптуру «Бременские музыканты», возможно, установят рядом с Театром музыкальной комедии — с такой просьбой к депутатам обратился автор композиции Андрей Касаткин.

#НОВОСТИ

Архитектор рассказал, что планировал установить композицию рядом с театром, еще когда ее создавал. Но тогда сделать это не получилось. Однако сейчас можно вернуться к старому проекту, раз скульптуру все равно собрались переносить.

Андрей Касаткин предложил доработать композицию, чтобы она максимально органично вписалась в площадь перед театром.

Отметим, сейчас на территории рядом с Музыкальным театром идет реконструкция. И установка скульптуры, если ее провести оперативно, не повредит там благоустройство.

Депутаты планируют обратиться к главе города Сергею Еремину, чтобы он поддержал идею.

Напомним, скульптуру «Бременские музыканты», которая сейчас установлена рядом с ДК 1 Мая, решено перенести, власти планируют провести там благоустройство территории и установить стелу «Красноярск — город трудовой доблести».

Однако горожане не обрадовались такому решению: они предложили создать петицию с требованием сохранить скульптурную композицию на прежнем месте и найти другое место для стелы.

Читате также:

  • В Туве установят статую Будды в позе лотоса

    На священной горе Догээ будет установлена позолоченная скульптура Будды Шакьямуни в позе лотоса, — сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на Каадыра-оол Бичелдея — директора Национального музея.

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Новый город» Шойгу возведут на юге Красноярского края«Новый город» Шойгу возведут на юге Красноярского края
  • Директор по маркетингу попрощался с «Красным Яром»Директор по маркетингу попрощался с «Красным Яром»
  • Оборудование для витражного стекла из Красноярска будет поставляться на экспортОборудование для витражного стекла из Красноярска будет поставляться на экспорт
  • Пять районов Красноярска отключат от горячей водыПять районов Красноярска отключат от горячей воды
  • Сельскохозяйственная перепись продлится до 30 августаСельскохозяйственная перепись продлится до 30 августа
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.