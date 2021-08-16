«Бременских музыкантов» могут перенести к Музкомедии

Скульптуру «Бременские музыканты», возможно, установят рядом с Театром музыкальной комедии — с такой просьбой к депутатам обратился автор композиции Андрей Касаткин.

Архитектор рассказал, что планировал установить композицию рядом с театром, еще когда ее создавал. Но тогда сделать это не получилось. Однако сейчас можно вернуться к старому проекту, раз скульптуру все равно собрались переносить.

Андрей Касаткин предложил доработать композицию, чтобы она максимально органично вписалась в площадь перед театром.

Отметим, сейчас на территории рядом с Музыкальным театром идет реконструкция. И установка скульптуры, если ее провести оперативно, не повредит там благоустройство.

Депутаты планируют обратиться к главе города Сергею Еремину, чтобы он поддержал идею.

Напомним, скульптуру «Бременские музыканты», которая сейчас установлена рядом с ДК 1 Мая, решено перенести, власти планируют провести там благоустройство территории и установить стелу «Красноярск — город трудовой доблести».

Однако горожане не обрадовались такому решению: они предложили создать петицию с требованием сохранить скульптурную композицию на прежнем месте и найти другое место для стелы.

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