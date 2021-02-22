Памятник архитектуры в Красноярске станет мини-гостиницей

Дом в центре Красноярска, построенный более 100 лет назад, скоро станет небольшой гостиницей.

Бутиковый отель в стенах памятника архитектуры — тренд. Таких уже не мало в Томске, Иркутске и Енисейске.

Речь идет о деревянном доме, расположенном на ул. Бограда, 106. А планах инвестора разметить здесь гостиницу на 15 номеров.

Проект уже одобрен экспертами, о чем свидетельствует акт Государственной историко-культурной экспертизы, опубликованный на сайте Службы госохраны памятников культурного наследия.

Здание относится к ценной исторической усадебной застройке краевого центра. В его облике сочетаются черты модерна и народного деревянного зодчества. Этот синтез характерен для зданий, построенных в начале 20 века.

Известно, что усадьбой первоначально владел Н.А. Шепетковский, статский советник, городской голова, управляющий Красноярского агентства Русско-Китайского банка. Первое упоминание о деревянном двухэтажном особняке относится к 2015 году и найдено в архивных подшивках газеты «Енисейская мысль».