Красноярцы просят оставить «Бременских музыкантов» в память о Петре Пимашкове

Жительница Красноярска Ольга Абанцева в Facebook обратилась к мэру города Сергею Еремину с просьбой не разрушать памятник «Бременские музыканты» и найти другое место для стелы трудовой доблести.

Подписчики ее поддержали. Они против того, чтобы новое создавалось разрушением старого.

Горожане уверены: в городе достаточно места, чтобы установить там стелу. А «Бременские музыканты» — интересный арт-объект, который полюбился многим.

Кроме того, это — память о Петре Пимашкове. Его имя предположил увековечить мэр Сергей Еремин. Красноярцы считают, что лучший способ для этого — сохранить то, что сделал Петр Иванович.

Этот памятник — тоже наша память, наши светлые воспоминания. Наши дети тут росли, радовались фонтану, гоняли птиц, топтали своими маленькими ножками, держали нас за руку. Найдите другое место под памятник трудовой доблести! Оставьте детям Ленинского района симпатичный, любимый, интересный арт-объект. Хотя бы в память о Пимашкове... Вы же написали, что имя Петра Ивановича нужно увековечить в городском пространстве. Можно увековечить его, сохраняя то, что сделал?», — пишет Ольга Абанцева.

Красноярцы уверены: «Бременские музыканты» отлично вписываются в местную инфраструктуру. Горожане не хотят на его месте «мертвую аллею».

Ну что за такое! Ломать то, что не делали. Поставят сейчас стеллу — «палку в небо». Простите. Я только за память и благодарность!!! Ну почему вместо уже существующего, тоже ценного и красивого, — пишет красноярка Анжелика Мерсиянова.

Жители города уже предложили создать петицию с требованием сохранить памятник и найти другое место для стелы.

Напомним, в мае 2021 года президент подписал указ о присвоении Красноярску звания «Город трудовой доблести».

Это звание город получил за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях.

Позже горожанам предложили проголосовать за место, где будет установлена стела. Красноярцы выбрали ДМ имени 1 Мая.

Губернатор Александр Усс тогда отмечал, что такой выбор горожан «имеет глубокий смысл». Он добавил, что размещение стелы в этом месте станет станет «логичным и правильным»

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