Прощание с Петром Пимашковым пройдет во вторник

Петр Иванович руководил Красноярском в течение 15 лет. В последние годы он представлял край в Государственной Думе РФ. Умер он в Сочи, где находился на отдыхе.

Проститься с Петром Пимашковым можно будет 17 августа 2021 года. Торжественная церемония пройдет в зале торжеств Красноярской филармонии с 11:00 до 13:00.

По информации «РИА-новости», которые ссылаются на собственный источник в мэрии, похоронят экс-мэра Красноярска на аллее Славы на Бадалыке.

Напомним, что Петр Пимашков скончался вчера — 12 августа. Предположительно, от сердечного приступа. Произошло это в Сочи, где он находился на отдыхе. На момент смерти ему было 73 года.

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