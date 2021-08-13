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Прощание с Петром Пимашковым пройдет во вторник

Прощание с Петром Пимашковым пройдет во вторник
Иллюстрация: Петр Пиашков/vk.com

Петр Иванович руководил Красноярском в течение 15 лет. В последние годы он представлял край в Государственной Думе РФ. Умер он в Сочи, где находился на отдыхе.

#НОВОСТИ
Проститься с Петром Пимашковым можно будет 17 августа 2021 года. Торжественная церемония пройдет в зале торжеств Красноярской филармонии с 11:00 до 13:00.
 
По информации «РИА-новости», которые ссылаются на собственный источник в мэрии, похоронят экс-мэра Красноярска на аллее Славы на Бадалыке.
 
Напомним, что Петр Пимашков скончался вчера — 12 августа. Предположительно, от сердечного приступа. Произошло это в Сочи, где он находился на отдыхе. На момент смерти ему было 73 года.
 
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Справедливости ради стоит сказать, что не у всех этот рост оказался очень ощутимым, а у одного из представителей края в Совете Федерации доходы и вовсе сократились. Причем, весьма существенно.

 

Автор: Петр Савельев
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