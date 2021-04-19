Доходы депутатов Госдумы от Красноярского края в 2020 году выросли

Справедливости ради стоит сказать, что не у всех этот рост оказался очень ощутимым, а у одного из представителей края в Совете Федерации доходы и вовсе сократились. Причем, весьма существенно.

Депутаты Государственной думы РФ и члены Совета Федерации от Красноярского края отчитались о своих доходах за 2020 год и собственности, которой они владеют. Информация опубликована на сайтах палат парламента.

Больше всех в прошедшем году заработал Артур Чилингаров — 14,59 млн рублей, что на 4,19 млн больше, чем годом ранее. Он владеет двумя участками земли на 3 800 кв.м., домом, парой квартир и и мотовездеходом.

Остальные парламентарии от края отстали от Чилингарова более чем в два раза. Так, Раиса Кармазина заработала 6,4 млн рублей против 6 млн в 2019-м. У нее в собственности жилой дом, квартира, баня, два гаража.

Лариса Шойгу задекларировала 6,12 млн рублей дохода — годом ранее цифра была на уровне 5,9 млн рублей. Сестра министра обороны РФ владеет квартирой площадью 73 кв.м. И все.

Официальный заработок Юрия Швыткина составил 6,1 млн рублей — на 200 тысяч больше,чем в 2019 году. В собственности у него квартира, машина Toyota Venza и участок земли.

Бывший мэр Красноярска Петр Пимашков увеличил свой заработок в 2020 году на 700 тысяч рублей — до 5,9 млн. Владеет он квартирой и парковочным местом, моторной лодкой и прицепом под нее.

Доходы лидера краевых либерал-демократов Сергея Натарова увеличились на 348 тысяч рублей и составили 5,6 млн. На пару с женой он владеет двумя квартирами и тремя машинами.

Меньше всех в 2020 году заработал Виктор Зубарев — 5,4 млн рублей (-200 тысяч к уровню 2019-го). Жильем он не владеет — снимает в аренду. Ездит же на собственном BMW 730LD XDrive.

Таким образом общий доход депутатов Госдумы от Красноярского края составил более 50 млн рублей, что на 6 млн больше, чем годом ранее.

Представители же края в верхней палате парламента — Совете Федерации — вместе заработали 20,7 млн рублей, из которых 13 млн получил Андрей Клишас, а 7,7 млн — Валерий Семенов. Примечательно, что если доходы Семенова, как и у его коллег по нижней палате, выросли (на 1 млн рублей), то Клишас потерял 8,5 млн, но продолжает владеть десятком земельных участков, тремя квартирами и четырьмя домами. А Семенов (на пару с женой) — двумя квартирами, таким же количеством гаражей, домом и тремя участками земли. Из транспорта у него Honda Pilot и Land Rover. У Клишаса же собственного транспорта нет.