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Умер экс-мэр Красноярска Петр Пимашков

Умер экс-мэр Красноярска Петр Пимашков
Иллюстрация: Яндекс

Скончался мэр Красноярска, депутат Госдумы от Красноярского края Петр Пимашков. Причины смерти политика пока неизвестны. Ему было 73 года. Красноярск Пимашков возглавил 6 декабря 1996 года.

#НОВОСТИ
Он руководил городом до декабря 2011 года. Пимашков трижды избирался красноярцами мэром – каждый раз с головокружительным отрывом от соперников.
С сентября 2016 года он представлял Красноярский край в Госдуме.
Красноярцы называли его «Петр Фонтаныч» за любовь мэра к строительству фонтанов.
Как сообщил телеграм-канал Борус, предположительная причина смерти - сердечный приступ. Петр Пимашков находился на отдыхе в Сочи, утром его обнаружили лежащим на полу без сознания, спасти Петра Ивановича не удалось.
Отметим, на текущие выборы в Государственную Думу Пимашков не выдвигался.
 
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Автор: Юлия Тарабан
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