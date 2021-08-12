Умер экс-мэр Красноярска Петр Пимашков

Скончался мэр Красноярска, депутат Госдумы от Красноярского края Петр Пимашков. Причины смерти политика пока неизвестны. Ему было 73 года. Красноярск Пимашков возглавил 6 декабря 1996 года.

Он руководил городом до декабря 2011 года. Пимашков трижды избирался красноярцами мэром – каждый раз с головокружительным отрывом от соперников.

С сентября 2016 года он представлял Красноярский край в Госдуме.

Красноярцы называли его «Петр Фонтаныч» за любовь мэра к строительству фонтанов.

Как сообщил телеграм-канал Борус, предположительная причина смерти - сердечный приступ. Петр Пимашков находился на отдыхе в Сочи, утром его обнаружили лежащим на полу без сознания, спасти Петра Ивановича не удалось.

Отметим, на текущие выборы в Государственную Думу Пимашков не выдвигался.

Читайте также:

Бывшему главе Красноярска Петру Пимашкову исполнилось 70 лет Сегодня, 2 июля, отмечает день рождения Петр Пимашков, глава Красноярска в 1996-2011 годах. Сейчас он депутат Государственной думы от Красноярского края. Новости ДК Красноярск