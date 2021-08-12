Умер экс-мэр Красноярска Петр Пимашков
Скончался мэр Красноярска, депутат Госдумы от Красноярского края Петр Пимашков. Причины смерти политика пока неизвестны. Ему было 73 года. Красноярск Пимашков возглавил 6 декабря 1996 года.
-
«Единая Россия» утвердила списки в Госдуму от Красноярского края
Красноярский край объединен в одну региональную группу №5 с Хакасией и Тывой. Артур Чилингаров, исследователь-полярник, возглавил список кандидатов от партии по региональной группе депутат Госдумы.20.06.2021Новости ДККрасноярск
-
Молодая депутат Горсовета обошла «тяжеловесов» на предварительном голосовании
Неожиданный результат праймериз «Единой России» по списку в Госдуму. Наталья Каптелинина, депутат Горсовета, набрала самое большое количество голосов, обойдя именитых думцев.31.05.2021Новости ДККрасноярск
-
Доходы депутатов Госдумы от Красноярского края в 2020 году выросли
Справедливости ради стоит сказать, что не у всех этот рост оказался очень ощутимым, а у одного из представителей края в Совете Федерации доходы и вовсе сократились. Причем, весьма существенно.19.04.2021Новости ДККрасноярск
-
Петр Пимашков: «Уверен, перспективные планы, озвученные президентом, мы успешно реализуем»
-
Депутат Государственной Думы, экс-глава Красноярска Петр Пимашков прокомментировал Послание Федеральному собранию и заострил внимание на темах, касающихся красноярцев.16.01.2020Новости ДККрасноярск
-
Бывшему главе Красноярска Петру Пимашкову исполнилось 70 лет
Сегодня, 2 июля, отмечает день рождения Петр Пимашков, глава Красноярска в 1996-2011 годах. Сейчас он депутат Государственной думы от Красноярского края.02.07.2018Новости ДККрасноярск