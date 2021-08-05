У Центрального рынка снесли все павильоны

Демонтировали даже легендарные свадебные салоны. Осталась только пара павильонов с азиатской едой. Территорию отдали муниципальному «Красгорпарку», в следующем году ее будут благоустраивать.

В начале года там же снесли павильоны возле бассейна «Нептун».

Кроме того, возле гостиницы «Колос» началось строительство — возможно, там появится деловой или торговый центр.

В прошлом году красноярские архитекторы проектной мастерской А2 показали концепт реновации Качи.

На этой территории ппалнируют снести ветхие дома и создать места отдых.

Еще в проекте - строительство театра и двух жилых комплексов с крытыми парковками, а также создание оранжереи и обустройство набережной.

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