У Центрального рынка снесли все павильоны
Демонтировали даже легендарные свадебные салоны. Осталась только пара павильонов с азиатской едой. Территорию отдали муниципальному «Красгорпарку», в следующем году ее будут благоустраивать.
В начале года там же снесли павильоны возле бассейна «Нептун».
Кроме того, возле гостиницы «Колос» началось строительство — возможно, там появится деловой или торговый центр.
В прошлом году красноярские архитекторы проектной мастерской А2 показали концепт реновации Качи.
На этой территории ппалнируют снести ветхие дома и создать места отдых.
Еще в проекте - строительство театра и двух жилых комплексов с крытыми парковками, а также создание оранжереи и обустройство набережной.
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