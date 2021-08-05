Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 05.08
72,78
86,41
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

У Центрального рынка снесли все павильоны

У Центрального рынка снесли все павильоны
Иллюстрация: Яндекс

Демонтировали даже легендарные свадебные салоны. Осталась только пара павильонов с азиатской едой. Территорию отдали муниципальному «Красгорпарку», в следующем году ее будут благоустраивать.

#НОВОСТИ
В начале года там же снесли павильоны возле бассейна «Нептун».
Кроме того, возле гостиницы «Колос» началось строительство — возможно, там появится деловой или торговый центр.
В прошлом году красноярские архитекторы проектной мастерской А2 показали концепт реновации Качи.
На этой территории ппалнируют снести ветхие дома и создать места отдых.
Еще в проекте - строительство театра и двух жилых комплексов с крытыми парковками, а также создание оранжереи и обустройство набережной.
 
Читайте также:
 

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «На стороне ФАС» — «Сибиряк» не будет строить медцентр под Новосибирском«На стороне ФАС» — «Сибиряк» не будет строить медцентр под Новосибирском
  • Красноярцы додизайнились до Elle DÉCORКрасноярцы додизайнились до Elle DÉCOR
  • Сеть «Слата» требует банкротства красноярского «Мясничего»Сеть «Слата» требует банкротства красноярского «Мясничего»
  • Дело близится к развязке: земля зарезервированаДело близится к развязке: земля зарезервирована
  • Вагоноремонтный завод против МинэнергоВагоноремонтный завод против Минэнерго
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.