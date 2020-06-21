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«Цветочный квартал» возле Центрального рынка оформляют в едином стиле

«Цветочный квартал» возле Центрального рынка оформляют в едином стиле
Иллюстрация: zen.yandex.com

В Центральном районе Красноярска идет благоустройство территории на улице Республики вдоль Качи. В народе этот участок называют «Цветочным кварталом» из-за множества торговых точек с цветами. ​

#НОВОСТИ

В основном цветочные магазины размещались в домах частного сектора. Владельцы, приобретая или арендуя ветхие строения, «украшали» их на свой вкус. Отсюда масса аляповатых вывесок. В целом квартал выглядел безвкусно и неряшливо.

​Несколько месяцев назад во взаимодействии с районной администрацией предприниматели начали обновлять фасады и оформлять клумбы на прилегающей территории. В качестве единого стиля выбрали оформление фасадов деревянными панелями с последующей окраской. В мэрии отметили, что это — относительно недорогой, но доказавший свою эффективность способ, а также — возможность вернуться к историческому облику этого места.

Территория «Цветочного квартала» постепенно преображается, становится ухоженной и аккуратной» — отметил глава администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

 

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