Алексей Петров: «Мы строим жилье по новым правилам»

«Апрелевка» — жилой комплекс с новой идеологией

Построить микрорайон с квартирами по доступным ценам, но с элементами комфорта премиального сегмента — казалось бы, неразрешимая задача. Однако специализированный застройщик «Этажи» показал: все возможно. О том, как построить жилой комплекс с «новой идеологией», мы беседуем с Алексеем Петровым, генеральным директором ООО «СЗ Этажи».

Жилой комплекс «Апрелевка» на правобережье, состоящий из шести 17-этажных домов, растет стремительными темпами. И это не фигура речи. Но самое главное, новый жилой массив разительно отличается от того образа «экономжилья», который, увы, прочно вошел в градостроительные реалии. Специализированный застройщик «Этажи» в начале поучаствовал в реализации соседнего ЖК «Образцово», а затем выбрал для собственного проекта новый подход к строительству доступного жилья.

— В первую очередь мы уверены в том, что доступное жилье не значит плохое. Это не синонимы. Более того, в ряде российских городов мы видим примеры: так называемый «экономкласс» имеет элементы комфорта, которых мы не найдем даже в премиальном жилье Красноярска. Главное, переключить «тумблер» в голове. Как это сделала тюменская компания «Брусника» — сегодня она входит в топ-10 застройщиков страны. Имея достаточные площади для строительства, мы могли бы построить каменные джунгли с дворами, залитыми асфальтом. Но это жилье не для жизни. А мы хотим, чтобы наш микрорайон был территорией добрососедства, с особой средой, чтобы здесь была своя жизнь, а не просто люди приехали переночевать.

Каким образом вы переключали «тумблер»?

— Слушали аудиторию. Понимали, чего хотят люди, какие требования к жилью они считают базовыми и о чем они мечтают. Казалось бы, доступное жилье и квартира мечты — разные вещи. Сейчас купим то, на что хватило денег, когда-нибудь потом купим квартиру мечты. Но ведь живем-то мы в моменте! Здесь и сейчас. Нельзя откладывать жизнь на завтра. Мы учли это желание людей жить, хотя бы частично, в квартире мечты уже сейчас. И постарались ответить на запросы аудитории своим проектом. В отличие от типовых многоэтажек наши панельные дома наделены рядом характеристик, присущих комфорт-классу. «Апрелевка» создавалась для покупателей, которые выбирают свое будущее жилье не только по цене, но и по удобству планировки, качеству отделки жилья и мест общего пользования, благоустройству территории вокруг дома, надежности строительной компании.

Давайте подробнее остановимся на элементах комфорт-класса.

— Во-первых, мы изначально спроектировали жилой комплекс в едином стиле, с общей айдентикой, со своим, узнаваемым архитектурным стилем. Поскольку люди прежде всего хотят комфорта, безопасности и экологичности, мы решили, что наши дворы будут благоустроены исходя из этих трендов. По проекту часть территории жилого комплекса закрыта для машин. Здесь появится зеленый бульвар, устанавливаются современные детские городки, баскетбольная площадка, гимнастические комплексы и тренажеры для силовых и кардиотренировок. Проезды и парковки вынесены за пределы безопасной пешеходной зоны.

Каждая очередь строительства жилого комплекса сдается с благоустроенными дворами независимо от сезона, в котором завершается стройка. Так, к заселению первых двух домов на придомовой территории была установлена уличная мебель, оборудованы детские площадки, заранее высадили деревья.

Весной во дворах готовых новостроек уложили травмобезопасное покрытие из резиновой крошки. Амортизирующий слой укладывают сплошным полотном, без стыков, куда может попасть влага и загрязнение, поэтому покрытие служит дольше аналогов. Такой материал будет использован во всех дворах «Апрелевки».

Еще одна примета доступного жилья в его негативном варианте — так называемые «капсульные» квартиры, больше напоминающие кладовки. Как вы решали вопрос метражности и планировки?

— В «Апрелевке» нет малогабаритных квартир. Студии здесь имеют площадь от 35 кв. м, однокомнатные — от 42 «квадратов». Но основная часть предложений — разнообразные двухкомнатные по 53–61 кв. м с евро- и классическими планировками, особенно востребованные у молодых семей.

Семьям с несколькими детьми мы предлагаем «евротрешки» с оптимальным соотношением цены и площади. На 60 «квадратах» проектировщики разместили две спальни и кухню-гостиную. Такое решение более доступно по цене, чем стандартные трехкомнатные, при этом обеспечивает всех членов семьи личным и общим пространством.

Все квартиры жилого комплекса независимо от площади спланированы компактными и позволяют рационально использовать каждый квадратный метр, а витражное остекление балконов добавляет комнатам свет и простор.

Вы сдаете квартиры в чистовой отделке. Почему?

— Наши новоселы уже вложили все свои ресурсы в квартиру. Взяли ипотеку, потратили маткапитал, воспользовались госпрограммой. У них нет дополнительных средств и времени на ремонт. Они хотят въехать в квартиру как можно быстрее и жить с комфортом. Поэтому все квартиры в жилом комплексе «Апрелевка» собственники получают полностью готовыми к заселению. Для отделки выбраны материалы нейтральных тонов, которые позволят новоселам обойтись без затрат на ремонт в первые несколько лет и подойдут к любому современному интерьеру. Это светлые однотонные обои, линолеум и плитка на полу в санузле, межкомнатные двери, натяжные потолки. На первых этажах предусмотрен теплый пол и ламинат.

Чтобы покупатели могли увидеть отделку будущего жилья в «Апрелевке» своими глазами, в первом доме работает демонстрационная квартира. Во всех последующих новостройках жилого комплекса этот стандарт отделки будет выдерживаться на том же уровне, обещают в строительной компании.

Внимательный подход к отделке продолжается и за пределами квартир. Материалы и цветовое оформление входных групп и подъездов разработали дизайнеры, оформив места общего пользования в соответствии с общей концепцией комплекса.

«Апрелевка» уже снискала известность жилого комплекса, который строится стремительно и сдается с опережением. Это тоже ответ на запрос новоселов?

— Конечно, люди хотят, чтобы временной люфт между покупкой и заселением максимально сокращался. Несмотря на то что основные работы в 2020 году пришлись на период пандемии, мы работали с опережением графика. В результате первые два дома в «Апрелевке» сданы на полгода раньше планового срока — в феврале 2021 года. Дом № 3 мы также намерены ввести с опережением графика. В целом комплекс будет сформирован к концу 2022 года. Строительство в сжатые сроки стало нашей хорошей традицией.

Каким образом это удается реализовать?

— Оптимизации сроков способствовала новая схема финансирования проекта с использованием эскроу-счетов. Банковский кредит обеспечил стабильное поступление средств на стройку вне зависимости от колебаний спроса на первичном рынке жилья.

К тому же мы очень тщательно, на конкурсной основе подбираем подрядчиков.

Сегодня покупатель хочет не только просторную квартиру и благоустроенный двор, но и развитую социальную, бытовую инфраструктуру в шаговой доступности, удобную транспортную логистику. Как с этим обстоит дело в «Апрелевке»?

— Район удобен и для автомобилистов, и для тех, кто пользуется общественным транспортом. Рядом крупные развязки правобережья и Октябрьский мост. Кстати, улицу Апрельскую мы построили сами — то, что здесь было раньше, дорогой назвать сложно. Рядом есть четыре муниципальные школы и лицей. В будущем планируется строительство школы на 1280 мест и детского сада на 290 мест. Для крупных покупок есть гипермаркет METRO, две «Аллеи» и «Лента». А мелочи можно купить в магазинах у дома. В ЖК «Апрелевка» будет удобно студентам университета имени Решетнева и тем, кто учится в институте цветных металлов СФУ. Рядом, на улице Академика Павлова, работает большой спорткомплекс «Авангард». Там есть залы групповых программ, построился и введен в эксплуатацию новый 50-метровый бассейн. За зеленью и тишиной не придется идти далеко — рядом большой парк Сибсталь. Чуть дальше, в соседнем квартале, находится культурное пространство «Каменка», где регулярно проходят интересные события.

Продажи в завершающих домах № 5 и № 6 «Апрелевки» стартовали в конце апреля. Сейчас у покупателей лучшие условия выбора: им доступно максимальное количество вариантов по минимальной цене, еще действует программа ипотеки с господдержкой, и банки предлагают по ней все более выгодные условия.

Территория бывшего завода «Сибсталь» до конца не освоена. Каковы ваши дальнейшие планы?

— Изначально мы нацелены на масштабную реновацию этой территории. Это и индустриальный парк «Красный Яр», и жилые комплексы, и строительство «Красноярских терм». Уверен, что в ближайшем будущем микрорайон Мичуринский станет одной из привлекательных территорий для жизни в Красноярске. В этом я вижу нашу миссию: превратить устаревшую индустриальную площадку в цветущее, современное, комфортное место. Сейчас мы проектируем жилой район, который вместит в себя шесть «Апрелевок». По сути, это будет один из самых крупных жилых массивов в городе. Мы подходим к его реализации очень тщательно. Стоит задача построить город в городе. Современный, разумный, экологичный и доступный широкой аудитории.