Зампред краевого правительства Анатолий Цыкалов уходит в отставку

Чиновник уходит с поста по собственному желанию. Распоряжение об отстранении Цыкалова от должности подписал губернатор Красноярского края Александр Усс.

Оно уже опубликовано на сайте администрации края.

С 9 августа по 29 сентября Анатолий Цыкалов будет официально находиться в отпуске, из которого на работу уже не выйдет.

Чиновник пришел работать в администрацию края в 2008 году. Тогда он был назначен советником председателя правительства Красноярского края. В 2011 года стал министром экономики и регионального развития края, а в 2014 — министром промышленности, энергетики и торговли.

С октября 2018 года Анатолий Цыкалов работал в должности заместителя председателя правительства Красноярского края.

Отметим, согласно декларации о доходах, в 2020 году он заработал чуть больше 4,7 млн руб. В собственности у него квартира, гараж и земельный участок.

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