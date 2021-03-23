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Андрей Модестов «легко отпустил» онкодиспансер

Андрей Модестов «легко отпустил» онкодиспансер
Иллюстрация: Facebook/Андрей Модестов

Теперь уже бывший главный врач краевого онкодиспансера публично прокомментировал свой уход, разместив прощальный пост в своем аккаунте в социальной сети.

#НОВОСТИ

Все-таки 11 лет, один месяц и три недели на одном месте дают отпечаток восприятия перемен, однако, отпускаю детище легко, потому что не стыдно ни за что», - написал Андрей Модестов.

Бывший главный врач, отставка которого оказалась неожиданной для красноярцев и новость об этом вызвала бурную реакцию жителей края, сообщил, что рад остаться частью. Врачебного сообщества в новом качестве – советника губернатора и пообещал приложить максимум усилий для развития медицинской помощи жителям Красноярья.

Модестов отметил, что «крепкий фундамент онкологической службы края, созданный за последние годы - это общее детище Законодательного собрания и правительства Красноярского края, министерства здравоохранения, сплоченного коллектива онкодиспансера в связке с медицинскими организациями края».

Важно сохранить это «здание» и приумножить новыми этажами», - подчеркнул он.

Судя по публикации, новость об отставке стала неожиданностью и для самого Андрея Арсеньевича: «Ветер перемен быстро наполнил паруса, поменял направление и ведёт профессиональный корабль к новому берегу», - пишет он.

Модестов также поблагодарил всех за неравнодушие к происходящему.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно об увольнении Андрея Модестова, де-юре остающегося пока главврачом красноярского онкоцентра. Причиной называли ротацию кадров и то, что он не справился с рядом задач. Известно, что ему предложено место советника губернатора края и он согласился.

Новым главным врачом онкоцентра назначен  Руслан Зуков.

Отметим, что Андрей Модестов и коллектив онкоцентра стали обладателями премии «Делового квартала» «Человек года-2020».

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Автор: Наталья Кобец
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