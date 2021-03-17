Минздрав: Андрей Модестов уйдет в отставку, но «приватизации» онкоцентра не будет
В ведомстве подтвердили отставку главврача красноярского онкодиспансера. Заявления об уходе пока нет - сейчас Модестов находится на больничном. В самом учреждении ситуацию не комментируют.
Главный врач красноярского онкологического центра Андрей Модестов покинет свой пост. Информация об этом появилась сегодня утром в соцсетях. Некоторое время назад министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик подтвердил это телекомпании ТВК.
Причиной он назвал ротацию кадров.
С руководителями медицинских учреждений контракты подписываются на один год. Соответственно, по показателям года они либо продлеваются, либо разрываются», — цитирует канал главу Минздрава.
Однако источники DK.RU в министерстве рассказали, что к Модестову «были вопросы по организации работы» — в ведомство приходили жалобы на качество медицинской помощи и сроки приема. Однако информацию о том, что Модестов уже написал заявление об уходе, в ведомстве не подтвердили.
В самом онкоцентре комментировать ситуацию отказались — до поступления официальной информации.
Сейчас Андрей Арсеньевич на больничном, это вся информация, которой мы располагаем», — сообщили в онкоцентре.
Глава Минздрава также опроверг слухи о том, что новые корпуса окнкоцентра могут оказаться в частной собственности (с чем, якобы, и связано увольнение Модестова):
Никакого разговора о рейдерском захвате, привлечении бизнеса в руководящий состав онкоцентра не идет. Новые корпуса войдут в состав онкоцентра», — сказал Немик.
Информацию о возможном привлечении частного бизнеса к строительству и управлению онкоцентром распространили в соцсетях вместе с сообщением об отставке Модестова. Утверждалось, что на достройку новых корпусов онкоцентра не хватает порядка 500 млн рублей, которые власти планируют занять у компании «Мединвестгрупп», а она взамен хочет стать соучредителем онкоцентра на паритетных правах, посадив на место главврача своего представителя.
По словам заместителя председателя комитета по охране здоровья и социальной политике Заксобрания Красноярского края Ильи Зайцева, это абсолютная чушь.
В бюджете края на 2021-2023 год заложено более 1.8 миллиардов рублей на строительство первого пускового корпуса третьей очереди онкоцентра. Никаких частных средств при строительстве нового современного палатного комплекса нет. Строительство идёт точно по графику и уже в декабре 2021 года палатное отделение будет открыто», — говорит депутат.
Что же касается нового главврача, то, по словам Бориса Немика, кандидатуры на это место сейчас рассматриваются. Но, так или иначе, это будет местный специалист, врач.
Напомним, что Андрей Модестов руководит красноярским онкодиспансером с 2010 года.