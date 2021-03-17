Минздрав: Андрей Модестов уйдет в отставку, но «приватизации» онкоцентра не будет

В ведомстве подтвердили отставку главврача красноярского онкодиспансера. Заявления об уходе пока нет - сейчас Модестов находится на больничном. В самом учреждении ситуацию не комментируют.

Главный врач красноярского онкологического центра Андрей Модестов покинет свой пост. Информация об этом появилась сегодня утром в соцсетях. Некоторое время назад министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик подтвердил это телекомпании ТВК

Причиной он назвал ротацию кадров.

С руководителями медицинских учреждений контракты подписываются на один год. Соответственно, по показателям года они либо продлеваются, либо разрываются», — цитирует канал главу Минздрава.

Однако источники DK.RU в министерстве рассказали, что к Модестову «были вопросы по организации работы» — в ведомство приходили жалобы на качество медицинской помощи и сроки приема. Однако информацию о том, что Модестов уже написал заявление об уходе, в ведомстве не подтвердили.

В самом онкоцентре комментировать ситуацию отказались — до поступления официальной информации.

Сейчас Андрей Арсеньевич на больничном, это вся информация, которой мы располагаем», — сообщили в онкоцентре.

Глава Минздрава также опроверг слухи о том, что новые корпуса окнкоцентра могут оказаться в частной собственности (с чем, якобы, и связано увольнение Модестова):

Никакого разговора о рейдерском захвате, привлечении бизнеса в руководящий состав онкоцентра не идет. Новые корпуса войдут в состав онкоцентра», — сказал Немик.

Информацию о возможном привлечении частного бизнеса к строительству и управлению онкоцентром распространили в соцсетях вместе с сообщением об отставке Модестова. Утверждалось, что на достройку новых корпусов онкоцентра не хватает порядка 500 млн рублей, которые власти планируют занять у компании «Мединвестгрупп», а она взамен хочет стать соучредителем онкоцентра на паритетных правах, посадив на место главврача своего представителя.

По словам заместителя председателя комитета по охране здоровья и социальной политике Заксобрания Красноярского края Ильи Зайцева , это абсолютная чушь.

В бюджете края на 2021-2023 год заложено более 1.8 миллиардов рублей на строительство первого пускового корпуса третьей очереди онкоцентра. Никаких частных средств при строительстве нового современного палатного комплекса нет. Строительство идёт точно по графику и уже в декабре 2021 года палатное отделение будет открыто», — говорит депутат.

Что же касается нового главврача, то, по словам Бориса Немика, кандидатуры на это место сейчас рассматриваются. Но, так или иначе, это будет местный специалист, врач.