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Красноярскому онкоцентру назначили нового руководителя.

Красноярскому онкоцентру назначили нового руководителя.
Иллюстрация: tvk6.ru

Пока он будет пребывать в статусе исполняющего обязанности. Пост главного врача он «полностью» займет после официального увольнения Андрея Модестова, который сейчас находится на больничном.

#НОВОСТИ
Руководить красноярским онкодиспансером будет Руслан Зуков. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Красноярского края.
 
Как пояснили в ведомстве, пока Зуков будет исполняющим обязанности главврача, поскольку Андрей Модестов находится на больничном и официально уволить его не могут. После же того как это (официальное увольнение) произойдет, Зукова назначат главврачом на постоянной основе.
 
В качестве своих первоочередных задач Руслан Зуков обозначает продолжение реализации национального проекта «Здравоохранение» в части совершенствования онкологической помощи в крае, снижение смертности от онкозаболеваний, повышение их выявляемости, решение кадрового вопроса, повышение доступности онкологической помощи и т.п..
Во всех этих вопросах я полагаюсь на сплоченный коллектив профессионалов-онкологов, в котором работаю вот уже 15 лет. Вместе мы продолжим внедрять новые современные технологии лечения — хирургические и радиотерапевтические, расширять арсенал схем противоопухолевой лекарственной терапии», — говорит Зуков.
Руслан Зуков окончил Красноярскую медицинскую академию в 2001 году. В 2002 году окончил клиническую ординатуру по специальности «урология», с 2003 по 2006 годы обучался в аспирантуре по специальности «онкология». С 2006 года Руслан Александрович работает врачом-онкологом в краевом онкодиспансере.
 
В 2014 году он возглавил кафедру онкологии и лучевой терапии с курсом последипломного образования и защитил докторскую диссертацию по теме «Оптимизация ранней диагностики и лечения больных почечно-клеточным раком. Определение факторов прогноза». В 2019 году получил звание профессора.
 
Напомним, что несколько дней назад стало известно об увольнении Андрея Модестова, де-юре остающегося пока главврачом красноярского онкоцентра. Причиной называли ротацию кадров и то, что он не справился с рядом задач. Вчера стало известно, что ему предложено место советника губернатора края и он согласился.
Автор: Евгений Волошинский
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