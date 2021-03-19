Красноярскому онкоцентру назначили нового руководителя.

Пока он будет пребывать в статусе исполняющего обязанности. Пост главного врача он «полностью» займет после официального увольнения Андрея Модестова, который сейчас находится на больничном.

Руководить красноярским онкодиспансером будет Руслан Зуков. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Красноярского края.

Как пояснили в ведомстве, пока Зуков будет исполняющим обязанности главврача, поскольку Андрей Модестов находится на больничном и официально уволить его не могут. После же того как это (официальное увольнение) произойдет, Зукова назначат главврачом на постоянной основе.

В качестве своих первоочередных задач Руслан Зуков обозначает продолжение реализации национального проекта «Здравоохранение» в части совершенствования онкологической помощи в крае, снижение смертности от онкозаболеваний, повышение их выявляемости, решение кадрового вопроса, повышение доступности онкологической помощи и т.п..

Во всех этих вопросах я полагаюсь на сплоченный коллектив профессионалов-онкологов, в котором работаю вот уже 15 лет. Вместе мы продолжим внедрять новые современные технологии лечения — хирургические и радиотерапевтические, расширять арсенал схем противоопухолевой лекарственной терапии», — говорит Зуков.

Руслан Зуков окончил Красноярскую медицинскую академию в 2001 году. В 2002 году окончил клиническую ординатуру по специальности «урология», с 2003 по 2006 годы обучался в аспирантуре по специальности «онкология». С 2006 года Руслан Александрович работает врачом-онкологом в краевом онкодиспансере.

В 2014 году он возглавил кафедру онкологии и лучевой терапии с курсом последипломного образования и защитил докторскую диссертацию по теме «Оптимизация ранней диагностики и лечения больных почечно-клеточным раком. Определение факторов прогноза». В 2019 году получил звание профессора.