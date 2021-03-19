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Андрей Модестов станет советником губернатора Красноярского края

Андрей Модестов станет советником губернатора Красноярского края
Иллюстрация: ktovmedicine.ru

Такое предложение ему сделали несмотря на довольно обширный перечень претензий со стороны властей, который был озвучен на вчерашней сессии Заксобрания.

#НОВОСТИ
Губернатор Красноярского края Александр Усс предложил главврачу красноярского онкоцентра Андрею Модестову стать своим советником по здравоохранению, сообщили в правительстве региона. Тот предложение принял.
 
В новом статусе Модестов продолжит курировать вопросы оказания помощи онкологическим больным в крае.
 
Напомним, что несколько дней назад в соцсетях появилась информация о возможной отставке Модестова. Некоторое время спустя в Минздраве Красноярского кря этот факт подтвердили, объяснив увольнение необходимостью ротации кадров и «некоторыми нерешенными задачами».
 
А вчера, 19 марта, на сессии Законодательного Собрания региона заместитель председателя правительства края Алексей Подкорытов более детально рассказал об имеющихся к Модестову претензиях.
Автор: Евгений Волошинский
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