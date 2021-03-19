Андрей Модестов станет советником губернатора Красноярского края

Такое предложение ему сделали несмотря на довольно обширный перечень претензий со стороны властей, который был озвучен на вчерашней сессии Заксобрания.

Губернатор Красноярского края Александр Усс предложил главврачу красноярского онкоцентра Андрею Модестову стать своим советником по здравоохранению, сообщили в правительстве региона. Тот предложение принял.

В новом статусе Модестов продолжит курировать вопросы оказания помощи онкологическим больным в крае.

Напомним, что несколько дней назад в соцсетях появилась информация о возможной отставке Модестова. Некоторое время спустя в Минздраве Красноярского кря этот факт подтвердили, объяснив увольнение необходимостью ротации кадров и «некоторыми нерешенными задачами».

А вчера, 19 марта, на сессии Законодательного Собрания региона заместитель председателя правительства края Алексей Подкорытов более детально рассказал об имеющихся к Модестову претензиях.