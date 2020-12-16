«Человек года. Выжившие»: как это было в 2020 году

Занавес — железный. Маска — тряпичная. Реальность — новая. Пугающая, ломающая, но не всех. С этих слов началась XI премия «Человек года. Выжившие» в Красноярске. Премия для тех, кто не сдается.

Она стала особенной по множеству причин и уже получила «статус» премии, «которая войдет в историю». Как и весь 2020 год — щедрый не только на испытания, но и на прорывы, поиск, осмысление себя и своего бизнеса, новое чувство партнерства и жажду жить, развиваться, двигаться вперед. Год, который изменил многих и многое. Этому времени и всем тем, кто прожил его с высоко поднятой головой, посвятили организаторы «Человека года» в Красноярске — команда издания «Деловой квартал» — церемонию вручения.

Перед нами стояло множество «требований времени», которые нужно было учесть при организации. Социальная дистанция, средства дезинфекции, в том числе и на сцене, соблюдение масочного режима в зале и всех локациях площадки. В итоге возникла идея гибридного формата. Собственно, привычного главного делового приема года не было. Мы организовали съемки прямой видеотрансляции. Офлайн присутствовали только участники действия — номинанты, победители, партнеры, эксперты, артисты. Все те, без кого бы эта премия не состоялась в принципе», — рассказывает Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал» в Красноярске.

Маски, перчатки, санитайзеры, рассадка в шахматном порядке…Участники видеотрансляции поделились в соцсетях, что «теперь пришло время учиться улыбаться глазами». Тем не менее, премия сохранила статус и дух главного делового ивента года и стала настоящим событием в 2020-м. Чему способствовало легкое, непринуждённое, несмотря на все ограничения в организации, ведение дуэта ведущих — Александра Белова и Руслана Потехина.

Одиннадцатая премия прошла под кодовым названием «Выжившие». Новую упаковку проекта разработала компания «Проектмаркетинг», соединив традиционные стилевые приемы события и реплики из сериала LOST.

Открывая торжественную церемонию, Геннадий Торгунаков, генеральный директор компании «РИАЭКСПРЕСС», издатель журнала «Деловой квартал», организатор премии, подчеркнул, что «этот год проверил всех на прочность, гибкость, эмпатию и силу воли одновременно».

Все, кто собрался в зале — выжившие и одновременно герои. И то, что мы собрались здесь и чествуем победителей, причем за крутые проекты и достижения, говорит о жизнеспособности бизнеса, несмотря ни на что».

В этом году в шорт-листы 11 номинаций вошли 124 претендента. Среди них 69 новичков — эти участники номинировались впервые. Экспертный пул составили 58 организаций и 96 персон.

Помимо традиционных «Деловой квартал» обновил списки номинациями, актуальными именно сегодня. В 2020 году вновь появилось «Частное образование», отсутствовавшее несколько лет. Однако испытание дистантом и новыми подходами в образовательном бизнесе вывели сферу в топ наиболее актуальных и проектоемких. Победителем в номинации стала Ольга Хренкова, основатель реджио-вдохновленной школы «Маяк». История этого бизнеса трогает. Чтобы построить школу, предпринимательница рискнула буквально всем — кредиты, залог имущества, полная неопределенность по набору…Однако уникальная школа открылась.

Основатель Национальной космической компании Максим Куликов, вручая награду победительнице, был так вдохновлен ее проектом, что прямо на сцене выступил с инициативой и пригласил учащихся «Маяка», показывающих хорошие успехи в естественных науках, посетить космодром во время запуска первой частной ракеты.

По-новому оценивалась традиционная номинация «Банкир года». Главным критерием стала помощь и поддержка бизнеса, пострадавшего от пандемии. Именно поэтому в профайле победительницы номинации Натальи Потаповой, управляющего банком «Открытие» в Красноярском крае, звучали следующие слова:

«Открытие» первым из банков предложил кредитные каникулы предпринимателям и собственные программы реструктуризации. Кредиты выдавались в течение дня, а каникулы предоставляли списком. Были дни, когда сотрудники банка работали сутками, потому что бизнес ждал помощи. Сама Наталья Потапова была доступна для клиентов в режиме двадцать четыре на семь».

Среди новых — номинация «Общественные пространства: частная инициатива». Организаторы пообещали сделать ее постоянной, поскольку бизнес активно участвует в преображении Красноярска. В своем видеоприветствии мэр Красноярска Сергей Еремин отметил, что ещё три года назад город ставил перед собой задачу сделать 20-30 общественных пространств.

Cегодня в Красноярске уже благоустроено более 70 общественных пространств, которые создали мы все вместе – и муниципалитет, и бизнес, и активные жители, и наши эталонные партнеры, которые сделали общественные пространства, ставшие стандартом городского оформления».

Победителем номинации стал Алексей Дьяченко от красноярского представительства «Норникеля», благоустроившего часть левобережной набережной реки Енисей, реки Кача и прилегающих территорий.

Назвать победителя и вручить почетную статуэтку пригласили депутата Горсовета, председателя комиссии по градостроительству Вячеслава Дюкова.

В благоустройство Красноярска сделали свой вклад многие. И отдельной строкой, вкладывая душу и силы, участвует в этом бизнес. Хочу поблагодарить всех, потому что вклад любого очень важен», — подчеркнул депутат.

Две спецноминации появились на премии впервые. Это «Остаться в живых» и «Лидеры бизнеса». В первой были представлены компании, которые попали под жесткие ограничения, но не сдались, сохранили команды, смогли оперативно развернуть альтернативные направления. Руководители этих компаний покинули кресла и встали плечом к плечу со своими сотрудниками. Победительницей номинации стала Анастасия Крылова, основатель сети развивающих центром «Счастливое детство». Стоя на сцене, Настя призналась, что, видимо, нужно было пройти все испытания года, чтобы получить заветную статуэтку, и она ни о чем не жалеет. Хотя предпринимательнице пришлось не сладко. Довелось и у плиты постоять, чтобы запустить доставку детских обедов, и сами заказы развозить. Анастасию Крылову вышел поздравлять Олег Сипетый, основатель компании «Командор». Капитан красноярского бизнеса подчеркнул, что для него очень важно и почетно вручать премию в номинации, где представлены люди, боровшиеся за жизнь своего любимого дела.

В номинации «Лидер года» оказались компании, которые, несмотря на сложный год, восхищали и удивляли успехами и вау-проектами. По словам главного редактора издания «Деловой квартал» в Красноярске Юлии Чанчиковой, для редакции было очень важным отметить тех, кто сможет «прыгнуть выше головы».

В номинацию вошли персоны и компании, которые нас вдохновляли, показывали, что нет ничего не возможного, заставляли тоже двигаться, искать, верить в свои силы», — отметила г-жа Чанчикова.

Победителем номинации стал Василий Попов, ГСК «Арбан», который также лидировал в «Застройщике года».

От имени «Делового квартала» и партнеров премии приз вручала основатель компании «Про Ток» Анна Жираткова. Ресторан «Распутин» приготовил для победителя особый подарок – сет авторских настоек. Также Василию Попову был вручен особый подарок от «БКС Мир инвестиций» — раритетная столетняя акция. Ее передал директор Красноярского филиала инвестиционной компании «БКС Мир инвестиций» Аркадий Гветадзе. Представитель инвестиционной компании отметил, что в этом году лидеры строительной отрасли показывали рост и высокую рентабельность.

Пандемия COVID-19 показала, какую роль в нашей жизни играют продукты питания. Именно поэтому лучшее молодое предприятие выбирали в этом году из тех, кто их реализует и производит.

Номинация «Стартап года» в премии «Человек года» появилась в 2019-м. Ее учредителем является Андрей Шевелев — венчурный инвестор, основатель бизнес-акселератора «300 стартапов». Именно он и предложил выбирать из проектов food-индустрии.

Первоначально на звание лучшего претендовало 65 компаний. Но по итогу двух туров до финала добралось лишь пятеро:

Светлана Буриченко, сеть магазинов «РЫБА ПИЛА»;

Александр Винников, семейный эко-фуд маркет NewYog.ru;

Анна Герман, фирменный магазин «Дары Малиновки»;

Анастасия Глазова, Кокосовое молоко BioRoma;

Роман Гольдман, Мясная консервация «Мясничий».

Победителя определили прямо во время церемонии — смс-голосованием. Им стала Анна Герман. В качестве приза она получила «умную» витрину Robymarket, проект которой стал «стартапом года» в 2019-м.

По традиции, главная премия, которую выбирает редакция издания, вручается бизнесмену или топ-менеджеру, добившемуся особых успехов в текущем году. Однако в 2020-м организаторы отошли от сложившейся традиции. Когда были объявлены победители — медики девяти ковидных госпиталей Красноярска — зал встал в едином порыве.

Готовясь к подведению итогов года, оргкомитет премии единогласно решил, что главными героями 2020-го стали не предприниматели. Хотя мы восхищены их находчивостью и целеустремленностью. И все же, на наш взгляд, главные герои – это красноярские врачи, сотрудники ковидных госпиталей, которые приняли на себя удар пандемии, спасали жизни и продолжают это делать сейчас. Поэтому премия «Человек года» вручается коллективам красноярских клиник и их главным врачам», — сказал Геннадий Торгунаков.

Итак:

Сергей Гребенников, главный врач КГБУЗ БСМП им.Карповича.

Егор Корчагин, главный врач Краевой клинической больницы.

Владимир Фокин, главный врач КГБУЗ ККМБ № 20 им. Берзона.

Альбина Фокина, главный врач КГБУЗ КГБ №4.

Петр Вдовенко, и.о. начальника Краевого госпиталя для ветеранов войн.

Анна Колодина, главный врач КГБУЗ КМДБ №1.

Маргарита Маслова, главный врач КГБУЗ КДБ № 8.

Ольга Кунилова, главный врач КГБУЗ РД №1.

Андрей Модестов, главный врач КГБУЗ Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского

Поскольку врачи и сейчас продолжают выполнять свои обязанности, не все руководители клиник смогли приехать на церемонию. Так награды от имени БСМП принял заместитель главного врача по анестезиологии-реаниматологии Михаил Луценко, от 20-й больницы - заместитель главного врача по организационно-методической работе Оксана Самойлик, от первого роддома заместитель главного врача по медицинской части Ирина Нефедьева.

Соучредителем номинации стал генеральный партнер премии банк «Открытие». Управляющий банка в Красноярском крае Наталья Потапова, поздравляя победителей, отметила:

Еще раз в истории России врачи подтвердили: все главные испытания выносят на своих плечах простые люди, самоотверженные, преданные своему делу».

Обращаясь с ответным словом, главный врач онкологического центра Андрей Модестов подчеркнул:

Это награда всем врачам Красноярска, а также компаниям, которые нам помогают, волонтерам, всем тем, кто неравнодушен».

Все обладатели главной премии «Человек года» получили в подарок от партнеров номинации банка «Открытие» фруктовые корзины и инвестиционные монеты.

Генеральный директор ювелирной сети «Изумруд» Анна Дружинина вышла на сцену, чтобы вручить врачам специально изготовленные памятные драгоценные знаки.

Дорогие главные врачи ковидных госпиталей Красноярска. Сегодня в ваших руках и в руках ваших сотрудников наше здоровье и наши жизни. Мы верим в вас, в ваш опыт, компетенции, силы и преданность профессии. Мы хотим, чтобы этот момент, когда мы все выражаем вам свою признательность, остался у вас в памяти. И в этом вам помогут памятные знаки, которые наша ювелирная сеть Изумруд специально разработала и создала для вас. Примите наш подарок и огромное вам спасибо за ваш труд».

От Центра стоматологии «Астрея» врачам были преподнесены авторские букеты, а генеральный директор компании Дмитрий Герасимов выразил коллегам глубокую признательность и уважение за их поистине героический труд.

Особенностью премии также было признано музыкальное сопровождение. Творческая группа VZLET, Маргарита и Василий Кобзаревы, певица Марина Вишневская, золотой голос Красноярска Андрей Луговской, скрипичный дуэт Сибири «Джульет», группа «Ролс Ройс Бэнд» сделали церемонию вручения по-настоящему творческой, глубокой и незабываемой.

Церемония вручения премии «Человек года» смогла состояться и войти в историю 2020 года благодаря партнерам события. Журнал «Деловой квартал» генеральных партнеров банк «Открытие» и лично Наталью Потапову, компанию «Проектмаркетинг», «ЭлитАвто» — официального дилера BMW в Красноярске, торговую сеть «Командор».

Организаторы премии выражают признательность драгоценному партнеру ювелирной сети «Изумруд», Национальной космической компании и лично Максиму Куликову, печатному партнеру «КПД» и лично Андрею Малюгину, магазину рыбных деликатесов «РЫБА ПИЛА» и лично Светлане Буриченко, инвестиционному партнеру «БКС Мир инвестиций», стильному партнеру MaxMara, драфт-кафе «Кэмбридж», ресторану сибирской кухни RASPUTIN, семейной пекарне «Формула хлеба», торговому дому «Мясничий», центру стоматологии «Астрея» и лично Дмитрию Герасимову, компании «МТС», фитнес-клубу World Class — первому клубу премиальной сети в Красноярске, «Ситилинку», проектам Inreal и «Феникс».

Отдельная благодарность за помощь в организации и проведении премии продюсеру Ольге Кичайкиной, режиссеру Елене Бердниковой, команде видеотрансляции под руководством Павла Стаброва и несравненной певице Марине Вишневской. А также фотографам Сергею Матерухину, Павлу Парамонову, Владу Коновалову, Альберту Ридингеру и службе координации агентства «Анкор Продакшн».

Организаторы премии тронуты вниманием коллег, информационных партнеров — телеграм-канала «Бал дебютанток» и лично Дмитрия Буевича, телекомпании ТВК, информационного агентства Sibnovosti, издательского дома «Комсомольская правда», информационного агентства 1LINE, «Выбери радио», радио «Серебряный дождь».