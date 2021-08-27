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Чистая вода в Хатанге появится до конца 2021 года

Чистая вода в Хатанге появится до конца 2021 года
Иллюстрация: sgnorilsk.ru

Сейчас в селе продолжают строительство новой станции очистки вода, которая придет на смену открытому водозабору. Закончить работы должны в начале декабря.

#НОВОСТИ
Строительство станции водоочистки в Хатанге на севере Красноярского края завершится до конца 2021 года. Об этом рассказали в региональном Министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ.
Сейчас здесь уже построены здания операторской и станции водоподготовки. Подрядчик проводит отделку помещений и начал устанавливать оборудование по водоочистке, теплового пункта, а также дизель-генераторную установку и трансформаторную подстанцию», — говорят в ведомстве.
Новая станция начала строится в конце прошлого года. Она заменит действующий сейчас открытый водозабор, который подавал в село воду низкого качества. Общий объем инвестиций в этот проект составляет 72,9 млн рублей, из которых 68,2 млн выделил федеральный бюджет в рамках проекта «Чистая вода» (входит в нацпроект «Жилье и городская среда»).
Министерство продолжит заниматься вопросами улучшения качества питьевого водоснабжения в северных территориях края. Сейчас разрабатываются комплекты проектно-сметной документации на строительство объектов водоснабжения в Лесосибирске, Мотыгинском и Богучанском районах», — говорит глава регионального Минпрома Евгений Афанасьев.
Автор: Петр Савельев
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