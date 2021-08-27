Чистая вода в Хатанге появится до конца 2021 года

Сейчас в селе продолжают строительство новой станции очистки вода, которая придет на смену открытому водозабору. Закончить работы должны в начале декабря.

Строительство станции водоочистки в Хатанге на севере Красноярского края завершится до конца 2021 года. Об этом рассказали в региональном Министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ.

Сейчас здесь уже построены здания операторской и станции водоподготовки. Подрядчик проводит отделку помещений и начал устанавливать оборудование по водоочистке, теплового пункта, а также дизель-генераторную установку и трансформаторную подстанцию», — говорят в ведомстве.

Новая станция начала строится в конце прошлого года. Она заменит действующий сейчас открытый водозабор, который подавал в село воду низкого качества. Общий объем инвестиций в этот проект составляет 72,9 млн рублей, из которых 68,2 млн выделил федеральный бюджет в рамках проекта «Чистая вода» (входит в нацпроект «Жилье и городская среда»).