Сибири назначили нового полпреда. Из местных. Почти

Им стал уроженец Иркутской области, в свое время занимавший высокие посты в ФСБ, таможне и аппарате президента. Его предшественник «ушел на повышение» полгода назад.

Полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе назначен Анатолий Серышев. Соответствующий указ распоряжение подписал Владимир Путин.

Серышев родился в 1965 году в Иркутской области. Там же он начал строить свою карьеру в областном КГБ. В 2011-м его перевели в Карелию на пост местного главы ФСБ, а в 2016-м — в Москву, где он занял кресло заместителя начальника Федеральной таможенной службы. С 2018 года Серышев работал помощником президента РФ. Также он возглавлял Совета по делам казачества.

Указ о назначении Анатолия Серышева сибирским полпредом вступил в силу в момент подписания.