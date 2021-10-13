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Сибири назначили нового полпреда. Из местных. Почти

Анатолий Серышев
Анатолий Серышев. Иллюстрация: kremlin.ru

Им стал уроженец Иркутской области, в свое время занимавший высокие посты в ФСБ, таможне и аппарате президента. Его предшественник «ушел на повышение» полгода назад.

#НОВОСТИ
Полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе назначен Анатолий Серышев. Соответствующий указ распоряжение подписал Владимир Путин.
 
Серышев родился в 1965 году в Иркутской области. Там же он начал строить свою карьеру в областном КГБ. В 2011-м его перевели в Карелию на пост местного главы ФСБ, а в 2016-м — в Москву, где он занял кресло заместителя начальника Федеральной таможенной службы. С 2018 года Серышев работал помощником президента РФ. Также он возглавлял Совета по делам казачества.
 
Указ о назначении Анатолия Серышева сибирским полпредом вступил в силу в момент подписания.
 
Сибири назначили нового полпреда. Из местных. Почти 1
 
Прежний полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло занимал этот пост с конца июля 2016 года. В отставку он ушел в апреле 2021-го. Тогда же его назначили и.о. главы Северной Осетии. С того момента место полпреда в Сибири оставалось вакантным.
Автор: Петр Савельев
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