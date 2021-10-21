Новым прокурором Красноярска стал Пацан. Это фамилия

Бывший прокурор города Александр Лейзенберг возглавил прокуратуру Пензенской области. Нового руководителя коллективу представил на рабочем совещании прокурор края Роман Тютюник.

Виталий Васильевич Пацан – старший советник юстиции, выпускник юридического факультета Красноярского государственного университета. В органах прокуратуры – с 1997 года, все время проработал на разных должностях в Красноярском крае: был старшим помощником прокурора и заместителем прокурора ЗАТО Зеленогорск. Занимал должность Рыбинского межрайонного прокурора. С ноября прошлого года работал прокурором Уярского района.

Имеет ряд поощрений от ведомства.

Прокурор края, напутствуя нового руководителя прокуратуры Красноярска, выделил в числе приоритетных вопросы защиты прав несовершеннолетних, строительства объектов образования и спорта, восстановления прав участников долевого строительства, профилактики правонарушений, противодействия коррупции.

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