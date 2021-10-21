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Новым прокурором Красноярска стал Пацан. Это фамилия

Новым прокурором Красноярска стал Пацан. Это фамилия
Иллюстрация: epp.genproc.gov.ru

Бывший прокурор города Александр Лейзенберг возглавил прокуратуру Пензенской области. Нового руководителя коллективу представил на рабочем совещании прокурор края Роман Тютюник.

#НОВОСТИ

Виталий Васильевич Пацан – старший советник юстиции, выпускник юридического факультета Красноярского государственного университета. В органах прокуратуры – с 1997 года, все время проработал на разных должностях в Красноярском крае: был старшим помощником прокурора и заместителем прокурора ЗАТО Зеленогорск. Занимал должность Рыбинского межрайонного прокурора. С ноября прошлого года работал прокурором Уярского района.

Имеет ряд поощрений от ведомства.

Прокурор края, напутствуя нового руководителя прокуратуры Красноярска, выделил в числе приоритетных вопросы защиты прав несовершеннолетних, строительства объектов образования и спорта, восстановления прав участников долевого строительства, профилактики правонарушений, противодействия коррупции.

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Уроженец Красноярска стал и.о. главы прокуратуры Пензенской области

На должность исполняющего обязанности главы прокуратуры Пензенской области назначен Александр Лейзенберг. Ранее он занимал должность прокурора Красноярска.

20.10.2021
Новости ДК
Красноярск

Уроженец Красноярска стал и.о. главы прокуратуры Пензенской области

На должность исполняющего обязанности главы прокуратуры Пензенской области назначен Александр Лейзенберг. Ранее он занимал должность прокурора Красноярска.

20.10.2021
Новости ДК
Красноярск

 

Автор: Петр Савельев
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