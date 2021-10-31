Грузовой хаб «Емельяново» станет частью сети Emirates Sky Cargo

Губернатор Усс в составе российской правительственной делегации побывает в ОАЭ на «Экспо-2020», где будет представлять Россию от Минпрома РФ.

В рабочей поездке г-н Усс обсудит с предпринимателями и чиновниками развитие производственного хаба на базе аэропортов «Красноярск» и «Черемшанка». Данный проект может стать частью развития «Енисейской Сибири».

В основном обсудят возможность включения красноярского грузового хаба в международную сеть одной из крупнейших авиакомпаний мира — Emirates Sky Cargo.

Кроме того, губернатор обсудит с представителями логистической компании DP World возможность участия в качестве резидента с собственным логистическим центром компании.

По теме