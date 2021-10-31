Грузовой хаб «Емельяново» станет частью сети Emirates Sky Cargo
Губернатор Усс в составе российской правительственной делегации побывает в ОАЭ на «Экспо-2020», где будет представлять Россию от Минпрома РФ.
В рабочей поездке г-н Усс обсудит с предпринимателями и чиновниками развитие производственного хаба на базе аэропортов «Красноярск» и «Черемшанка». Данный проект может стать частью развития «Енисейской Сибири».
В основном обсудят возможность включения красноярского грузового хаба в международную сеть одной из крупнейших авиакомпаний мира — Emirates Sky Cargo.
Кроме того, губернатор обсудит с представителями логистической компании DP World возможность участия в качестве резидента с собственным логистическим центром компании.
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