«Болит душа»: строительство аквапарка в Красноярске затягивается

Мэр Красноярска Сергей Еремин в своем Instagram рассказал о нескольких проектах, за которых у него «болит душа». Один их таких — красноярский аквапарк.

Как сообщил градоначальник, строительство объекта затягивается. Все — из-за роста цен на строительные материалы и водные аттракционы.

Коронавирус отразился на экономике, произошёл рост цен в два, а то и более раз. Инвестор был вынужден вносить коррективы в проект с привлечением федеральных проектных компаний, которые имеют опыт разработки таких сложных объектов. Это сделано с целью оптимизации затрат на строительство аквапарка», — заявил глава города.

Инвестор проекта признался, что попал не в лучшее время для строительства таких масштабных инфраструктурных объектов.

Так, подрядчику пришлось сократить количество этажей гостиницы с 12 до 8. Однако все функциональное наполнение будет сохранено: аквапарк, термы, гостиница и фитнес-комплекс.

Сейчас проектная документация находится в Московской госэкспертизе. На участке ведутся работы работы по прокладке электросетей, сложные вопросы согласования уже позади.

В планах властей — сделать этот аквапарк «одним из самых крутых аквапарков за Уралом».

Я рад, что инвестор не теряет запал, и я уверен — большая мечта многих красноярцев исполнится», — добавил Сергей Еремин.

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