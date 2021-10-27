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По дороге к Красноярской ГЭС появится рыбный рынок

По дороге к Красноярской ГЭС появится рыбный рынок
Иллюстрация: krskstate.ru

Общественное пространство обустроят на трассе Р-257 города Дивногорска. Создание рыбного рынка началось по поручению губернатора Красноярского края Александра Усса.

#НОВОСТИ

Как рассказали в правительстве края, Красноярск и его окрестности являются самой популярной точкой притяжения туристов. Большинство выбирает дивногорское направление с обязательным посещением Красноярской ГЭС.

Рыбный рынок расположен как раз по пути на Красноярскую ГЭС.

Новое пространство будет состоять из торговых рядов, а также зон отдыха, общественного питания, парковок и санитарной зоной.

По дороге к Красноярской ГЭС появится рыбный рынок 1

Кроме того, на территории установят уличную мебель, качели, навесы от дождя и смонтируют освещение.

Для того, чтобы оборудовать рынок, будут использовать контейнеры для перевозок.

Как отметили в правительстве края, они экологичны, мобильны и многофункциональны, поэтом используются во многих странах при организации торговых точек и мест питания.

Всего планируется установить 11 блоков-контейнеров: 7 торговых, 2 для кафе, 2 для оборудования санитарной зоны.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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