По дороге к Красноярской ГЭС появится рыбный рынок
Общественное пространство обустроят на трассе Р-257 города Дивногорска. Создание рыбного рынка началось по поручению губернатора Красноярского края Александра Усса.
Как рассказали в правительстве края, Красноярск и его окрестности являются самой популярной точкой притяжения туристов. Большинство выбирает дивногорское направление с обязательным посещением Красноярской ГЭС.
Рыбный рынок расположен как раз по пути на Красноярскую ГЭС.
Новое пространство будет состоять из торговых рядов, а также зон отдыха, общественного питания, парковок и санитарной зоной.
Кроме того, на территории установят уличную мебель, качели, навесы от дождя и смонтируют освещение.
Для того, чтобы оборудовать рынок, будут использовать контейнеры для перевозок.
Как отметили в правительстве края, они экологичны, мобильны и многофункциональны, поэтом используются во многих странах при организации торговых точек и мест питания.
Всего планируется установить 11 блоков-контейнеров: 7 торговых, 2 для кафе, 2 для оборудования санитарной зоны.
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