«Забронировали для людей»: пустырь в Северном не отдадут под застройку
Территорию на месте бывшего рынка «Казачий» благоустроят. Там создадут сквер. Власти обещают учесть пожелания местных жителей и не повредить существующее озеленение.
В сквере оборудуют дорожки для пешеходов и велосипедистов, а также детские и спортивные площадки.
Кроме того, появится спортивный объект с бассейном — идея принадлежит горожанам. Однако эта задача более сложная, поэтому ее будут прорабатывать поэтапно.
Сначала необходимо найти источник финансирования, рассказал глава Красноярска Сергей Еремин.
Он также добавил, что территория бывшего рынка заброшена уже долгие годы. И за это время не раз появлялись желающие застроить этот участок, однако властям и жителям удалось его отстоять.
Мы с жителями «забронировали» территорию для людей, чтобы создать парковое пространство" — заявил глава города.
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