Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 14.09
73,08
86,11
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Забронировали для людей»: пустырь в Северном не отдадут под застройку

«Забронировали для людей»: пустырь в Северном не отдадут под застройку
Иллюстрация: Яндекс

Территорию на месте бывшего рынка «Казачий» благоустроят. Там создадут сквер. Власти обещают учесть пожелания местных жителей и не повредить существующее озеленение.

#НОВОСТИ

В сквере оборудуют дорожки для пешеходов и велосипедистов, а также детские и спортивные площадки.

Кроме того, появится спортивный объект с бассейном — идея принадлежит горожанам. Однако эта задача более сложная, поэтому ее будут прорабатывать поэтапно.

Сначала необходимо найти источник финансирования, рассказал глава Красноярска Сергей Еремин

Он также добавил, что территория бывшего рынка заброшена уже долгие годы. И за это время не раз появлялись желающие застроить этот участок, однако властям и жителям удалось его отстоять.

Мы с жителями «забронировали» территорию для людей, чтобы создать парковое пространство" — заявил глава города.

 

Читайте также:

 

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Архив журнала «Деловой квартал»-КрасноярскАрхив журнала «Деловой квартал»-Красноярск
  • Pizza Rosso в Красноярске съехала с проспекта МираPizza Rosso в Красноярске съехала с проспекта Мира
  • Кухню двух красноярских ресторанов назвали одной из интереснейших в РоссииКухню двух красноярских ресторанов назвали одной из интереснейших в России
  • Красноярск занял второе место по росту цен загородной недвижимостиКрасноярск занял второе место по росту цен загородной недвижимости
  • Центральный банк: "Ставка, подъем!"Центральный банк: "Ставка, подъем!"
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.