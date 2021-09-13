«Методом перебора»: в зданиях Исторического квартала закончили реставрацию
За четыре года на шести памятниках деревянной архитектуры закончили внутренние и наружные работы, сейчас проводят благоустройство приусадебных территорий.
В планах - благоустроить Центральный парк, который расположен рядом. А затем — объединить новое пространство с набережной Енисея.
В правительстве края рассказали, что объекты исторического квартала были реставрированы уникальным для Красноярска способом — в работе использовали метод перебора.
Т.е., все деревянные элементы разбирались, маркировались, обследовались, а после необходимых работ были возвращены на место и собраны заново. Недостающие элементы декора и фурнитуры приобретались по всей России.
Мэр города Сергей Еремин отметил, что «специалистам удалось провести филигранную работу и воспроизвести целый комплекс зданий начала ХХ века, сохранив их исторический стиль».
Муниципалитет также не остался в стороне — мы достаточно органично вписали в исторический квартал обновлённую улицу Горького. Теперь Красноярск — один из немногих городов Сибири, который может похвастаться кварталом исторических зданий, встречавших и провожавших несколько поколений горожан", — заявил градоначальник.
Власти рассказывают: реставрация зданий квартала - это только первый этап. Дальше предполагается строительство гостиниц, открытие ресторана, реставрационной мастерской и других площадок.
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