Реставраторы Енисейска получили первую премию на фестивале «Архитектурное наследие»
На конкурсе были представлены результаты многолетнего труда по реставрации объектов культурного наследия, расположенных в городе. Работы проводились к 400-летию Енисейска.
Золотой диплом III Всероссийского фестиваля с международным участием «Архитектурное наследие» в номинации «Проекты научной реставрации образцов архитектурного и ландшафтного наследия» получили специалисты Красноярского края в лице службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края и компания «Исторический квартал» за реставрацию Енисейска, которая проводилась к 400-летию города.
В число конкурсантов, представивших региональные проекты и программы по сохранению объектов архитектурного наследия, вошли профессионалы из разных субъектов страны: Санкт-Петербурга, Архангельской, Вологодской и Свердловской областей, Красноярского края, а также республик Татарстан и Дагестан.
Организатором фестиваля выступает Союз архитекторов России совместно с Санкт-Петербургским Союзом архитекторов при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Санкт-Петербурга, Правительства Москвы и Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.
Напомним, что Енисейск входит в число 42 исторических поселений федерального значения России. Исторический центр города с 2001 года внесен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В Красноярске компания «Исторический квартал» реставрирует одноименный район на улице Горького, первые дома в котором уже на подходе.