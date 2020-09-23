Реставраторы Енисейска получили первую премию на фестивале «Архитектурное наследие»

Золотой диплом III Всероссийского фестиваля с международным участием «Архитектурное наследие» в номинации «Проекты научной реставрации образцов архитектурного и ландшафтного наследия» получили специалисты Красноярского края в лице службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края и компания «Исторический квартал» за реставрацию Енисейска, которая проводилась к 400-летию города.

В число конкурсантов, представивших региональные проекты и программы по сохранению объектов архитектурного наследия, вошли профессионалы из разных субъектов страны: Санкт-Петербурга, Архангельской, Вологодской и Свердловской областей, Красноярского края, а также республик Татарстан и Дагестан.

Организатором фестиваля выступает Союз архитекторов России совместно с Санкт-Петербургским Союзом архитекторов при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Санкт-Петербурга, Правительства Москвы и Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.

Напомним, что Енисейск входит в число 42 исторических поселений федерального значения России. Исторический центр города с 2001 года внесен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.